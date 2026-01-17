◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日 両国国技館）

横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで先場所に敗れた西前頭3枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）を取り直しの末に下して1敗を守った。最初の一番では土俵際で逆転を狙って投げを打った際に、頭から土俵に落ちた。額から流血する中で、取り直しの一番では落ち着いて伯乃富士を土俵際へ追い詰め、最後は寄り倒した。

横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）に辛くも勝ち、1敗をキープ。果てし位差し手争いで一時は土俵際まで追い詰められたものの、最後はタイミング良くはたき込んだ。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭2枚目の若隆景（31＝荒汐部屋）を引き落としで下し、2敗のまま。立ち合い胸で受け止め、左からはたき込んだ。

新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は、小結・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒しで破り、1敗をキープした。立ち合い頭から当たり、素早く左で前みつを引くと腰を落として寄り、最後は体を預けて寄り倒した。

西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）は元大関で東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）に引き落としで敗れ、初日からの連勝は6でストップ。立ち合いからもろ手突きで攻勢に出たが、最後は引かれて体勢を崩し手をついた。

これで勝ちっぱなしがいなくなり、1敗で豊昇龍、大の里の両横綱、新大関の安青錦、関脇の霧島、平幕の阿炎、欧勝海が並んだ。