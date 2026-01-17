この見た目で『撥水』なの！？【ワークマン】雨の日も頼れる「優秀ボトムス」

おしゃれが後回しになりがちな雨の日コーデ。おしゃれ見えも叶えたいなら【ワークマン】の「撥水ボトムス」がおすすめです。タウンユースしやすい上品なデザインながら、撥水加工が施されていて雨の日も頼りになりそう。天気に左右されずおしゃれを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

アクティブシーンでも穿きたくなる優秀パンツ

【ワークマン】「レディース撥水ランタンパンツ」\2,300（税込）

丸みを帯びたランタンシルエットのパンツ。きれいめな印象ながら高撥水仕様になっており「どの天気の日でも快適にはきこなせる」と公式サイトで紹介されています。さらにストレッチ性があって動きやすく、複数ポケット付きなのも便利。アクティブシーンにもおすすめです。

きれい見えする撥水スカート

【ワークマン】「レディースビンテージタフタプリーツスカート」\2,300（税込）

ランダムプリーツが特徴のスカートは、大人のきれいめカジュアルコーデにぴったり。こちらも高撥水機能付きなので、雨の日のお出かけや庭仕事でも活躍してくれそうです。裏地には静電気軽減加工が施されているのも優秀ポイント。即戦力になってくれます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M