全国都道府県対抗男子駅伝18日号砲

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われる。17日はオーダーが発表され、箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新をマークして青学大を総合優勝に導いた黒田朝日（岡山）は3区（8.5キロ）に入るなどし、ファンから様々な声が上がった。

2日の箱根5区激走から16日。黒田が再びタスキをつなぐ。18日号砲の全国都道府県対抗男子駅伝では、岡山の3区を託された。

同じ3区には、箱根4区で区間記録にあと1秒と迫る力走を見せた早稲田大の鈴木琉胤（千葉）もエントリーした。

箱根で10区を走り、青学大優勝のゴールテープを切った兵庫・折田壮太は補欠。箱根1か月前に大腿骨を疲労骨折しながら10区で区間新をマークした、京都の佐藤圭汰（駒大）も補欠となった。

青学大勢は黒田の他、3区に宇田川瞬矢（埼玉）、上野山拳士朗（和歌山）、佐藤愛斗（宮崎）、飯田翔大（鹿児島）、7区（13キロ）に佐藤有一（東京）、平松享祐（愛知）と多くのランナーが出走する。

区間エントリーを見たX上の駅伝ファンからは、様々な声が上がった。

「青学たくさん！」

「朝日くん、3区か。琉胤くんも3区だし、これは熱いなぁ」

「とりあえず区間エントリー出たけど、佐藤圭汰と折田補欠登録か〜い」

「圭汰が走ったらびっくりどころじゃないよ」

「本間颯くん、伊藤蒼唯くん、上原琉翔くん、補欠に回っちゃった」

「めちゃくちゃ楽しみなんだが」

今大会は18日午後0時30分号砲。現在、長野が新型コロナウイルスの影響で2度の中止を挟んで4連覇中となっている。



（THE ANSWER編集部）