タレントの中川翔子が17日、自身のインスタグラムに投稿。９月に出産した双子と寝転ぶ愛らしいショットを公開した。



【写真】双子に添い寝がやさしいママの顔→イラストも超絶うますぎる

中川は「小春日和、、 お散歩にちょっとだけ行けるようになって ママの気分も元気になれます 目をキラキラさせて外の空気と景色を楽しんでるみたい」と近況を報告。



15日には「弟くん コロンコロンするのがたのしそうだなーと思っていた矢先、、！ 多分寝返り成功 びっくり！」と投稿していたが、この日は「そしてコロンコロンするから目が離せません！ すぐほぼ寝返りになっちゃう弟くんと ニコニコキャッキャわらうお兄ちゃん」と双子がすくすく育っていることをうかがわせた。



また、お出かけ中に感じた周囲の優しさにも触れ、「双子で歩いてると うちも双子なんです～と話してくださる方がいたり！ ちいさな靴下を拾って柵に乗せておいてくれたり 優しい世界がキラキラしている！」とイラストを交えて感謝の思いも記し、「おじいちゃんおばあちゃんが帰ってしまったので大変だ！がんばるぞ！」と結んだ。



フォロワーからは靴下のエピソードに「我が子は頻繁にシンデレラになってます」「うちもなぜかスヌーピーの靴下を片方落とした経験あるので」と共感も。かわいい双子に「めちゃくちゃ癒されてほっこりします」「あっという間に、ハイハイ、つかまり立ち、トコトコ 成長が楽しみ」といった声のほか、「子育て頑張ってくださいね」と子育てに奮闘する姿にエールも寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）