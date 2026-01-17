中川翔子

　タレントの中川翔子が17日、自身のインスタグラムに投稿。９月に出産した双子と寝転ぶ愛らしいショットを公開した。

【写真】双子に添い寝がやさしいママの顔→イラストも超絶うますぎる

　中川は「小春日和、、　お散歩にちょっとだけ行けるようになって　ママの気分も元気になれます　目をキラキラさせて外の空気と景色を楽しんでるみたい」と近況を報告。

　15日には「弟くん　コロンコロンするのがたのしそうだなーと思っていた矢先、、！　多分寝返り成功　びっくり！」と投稿していたが、この日は「そしてコロンコロンするから目が離せません！　すぐほぼ寝返りになっちゃう弟くんと　ニコニコキャッキャわらうお兄ちゃん」と双子がすくすく育っていることをうかがわせた。

　また、お出かけ中に感じた周囲の優しさにも触れ、「双子で歩いてると　うちも双子なんです～と話してくださる方がいたり！　ちいさな靴下を拾って柵に乗せておいてくれたり　優しい世界がキラキラしている！」とイラストを交えて感謝の思いも記し、「おじいちゃんおばあちゃんが帰ってしまったので大変だ！がんばるぞ！」と結んだ。

　フォロワーからは靴下のエピソードに「我が子は頻繁にシンデレラになってます」「うちもなぜかスヌーピーの靴下を片方落とした経験あるので」と共感も。かわいい双子に「めちゃくちゃ癒されてほっこりします」「あっという間に、ハイハイ、つかまり立ち、トコトコ　成長が楽しみ」といった声のほか、「子育て頑張ってくださいね」と子育てに奮闘する姿にエールも寄せられた。

（よろず～ニュース編集部）