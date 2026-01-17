ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 夜明けの空に「今年最小」の残月 中国各地で観測 夜明けの空に「今年最小」の残月 中国各地で観測 夜明けの空に「今年最小」の残月 中国各地で観測 2026年1月17日 17時47分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、黒竜江省富錦市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝） 【新華社天津1月17日】中国では15日未明、今年の残月の中で最も小さく見える月が姿を現した。月はこの時期、地球から一年で最も遠い位置を通過し、見かけの大きさが年間で最も小さくなっていた。１５日、黒竜江省双鴨山市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）１５日、黒竜江省嘉蔭県で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）１５日、天津市津南区双港鎮で撮影された月。（天津＝新華社配信／張暁川）１５日、北京市豊台区で撮影された月。（北京＝新華社配信／王俊峰）１５日、北京市豊台区で撮影された月。右上には、さそり座で最も明るい星アンタレスが見える。（北京＝新華社配信／王俊峰）１５日、黒竜江省富錦市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）１５日、天津市津南区双港鎮で撮影された月。（天津＝新華社配信／張暁川）１５日、黒竜江省嘉蔭県で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）１５日、天津市津南区双港鎮で撮影された月。右上には、さそり座で最も明るい星アンタレスが見える。（天津＝新華社配信／張暁川）１５日、黒竜江省チチハル市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１５日、黒竜江省ハルビン市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）１５日、北京市豊台区で撮影された月。（北京＝新華社配信／王俊峰）１５日、黒竜江省チチハル市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１５日、黒竜江省富錦市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）１５日、黒竜江省双鴨山市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）１５日、黒竜江省同江市で撮影された月と彫刻。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）１５日、黒竜江省同江市で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）１５日、黒竜江省同江市で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／劉万平） リンクをコピーする みんなの感想は？