【新華社天津1月17日】中国では15日未明、今年の残月の中で最も小さく見える月が姿を現した。月はこの時期、地球から一年で最も遠い位置を通過し、見かけの大きさが年間で最も小さくなっていた。

１５日、黒竜江省嘉蔭県で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）

１５日、北京市豊台区で撮影された月。（北京＝新華社配信／王俊峰）

１５日、北京市豊台区で撮影された月。右上には、さそり座で最も明るい星アンタレスが見える。（北京＝新華社配信／王俊峰）

１５日、天津市津南区双港鎮で撮影された月。右上には、さそり座で最も明るい星アンタレスが見える。（天津＝新華社配信／張暁川）

１５日、黒竜江省同江市で撮影された月と彫刻。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）

１５日、黒竜江省同江市で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）