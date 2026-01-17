¡Ö¶»Ç®¡×·ÝÇ½¿Í¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯·èÀï¤Ç¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë¡ÉÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÈÆ±Âî¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ý¡¼¥«¡¼¤òÓÏ¤à·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Û¿§¤Ê¥á¥ó¥Ä¤Ë¡£¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î·ã¥ì¥¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¡Ö¶»Ç®¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥×¥í¡¢ßÀ²È¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë¡É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÍÍ»Ò
¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè5²ó¤¬1·î10Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡É¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄ¶¹ë²Ú¤Ç¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¤Î²¬ËÜ»íºÚ¤ä¸µAKB48¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡¢2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×IMP.¤Î²£¸¶Íªµ£¡¢¤½¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤é¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡³Æ¡¹¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï²£¸¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖßÀ²È¤µ¤ó¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¤·¤Æ¤ë²£¤Ë¶»¤¢¤Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¡£Â¾¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé¤äÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¤Ê¤É¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÇÑ°Ì¼ÔÉü³è¤òÁÀ¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¡ÖÂî¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Û¿§¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
