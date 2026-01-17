中村倫也主演『DREAM STAGE』出演・NAZE、お披露目ツアー開催決定 主題歌MVも公開
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演する、7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ／カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が歌う主題歌「BABYBOO」の楽曲配信がスタートし、MVも公開された。
【ライブ写真】カラフル衣装で登場！主題歌を初パフォーマンスしたNAZE
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
NAZEが歌うドラマの主題歌「BABYBOO」が配信スタートした。誰かにとっての大切な存在を意味する“BABYBOO”。歌詞には、友情・絆・挑戦・青春の輝きが散りばめられており、互いを支え合いながら夢へ進む“かけがえのない仲間”へのメッセージを明るく爽やかに歌い上げるアンセムとなっている。
さらに、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にてOfficial MVも公開された。今回のMVでは、共同生活する7人が力をあわせて、さまざまな壁を乗り越えながら大冒険に挑んでいく様子をかわいらしいアニメーションとあたたかな映像で表現している。グループ名の由来に“旅”というキーワードを持つNAZEと歌詞に込められたキーワードをめいっぱい表現したMVに仕上がった。
同楽曲で初めてのMV撮影となったNAZEだが、終始和やかな雰囲気の中で撮影し、メンバーのカイセイは「練習生時代も含めて、１番綺麗な笑顔で撮影を終えることができた」と語った。メンバー全員が「全部に注目してほしい」と語る。
さらに、東京・恵比寿LIQUIDROOM（2月6日）、大阪・なんばHatch（2月11日）、福岡・Zepp Fukuoka（2月26日）の3都市を巡るNAZEのお披露目ツアー『DREAM STAGE NAZE Show-case Tour』の開催が決定。ライブパフォーマンスに加え、本ツアーでしか見られないNAZEの素の姿が存分に楽しめるスペシャルコーナーも準備している。チケットは、TBSチケットとローソンチケットにて、きょう17日午後6時から抽選受付を開始する。
