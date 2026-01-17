■全国の18日（日）の天気

一時的に、西高東低の気圧配置となるでしょう。北日本の日本海側は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北海道では、局地的に大雪となる所があり、大雪やふぶきによる交通障害に十分注意が必要です。太平洋側や九州は、広い範囲で晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意下さい。また、西日本を中心に、黄砂が飛来していますので、洗濯物などへの付着にご注意下さい。

朝の気温は17日と同じくらいでしょう。北日本は氷点下の所が多くなりますが、関東から九州は5℃前後で、強い冷え込みはなさそうです。最高気温は、全国的に17日より低い所が多く、東北や北陸は真冬の寒さが戻るでしょう。西・東日本の太平洋側では15℃前後の所が多く、九州では20℃近くまで上がる所がありそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-5℃（＋1 2月下旬）

仙台0℃（±0 3月上旬）

新潟1℃（＋1 3月上旬）

東京都心5℃（±0 3月中旬）

名古屋3℃（＋1 2月下旬）

大阪5℃（±0 3月上旬）

広島3℃（-1 2月下旬）

高知6℃（＋1 3月中旬）

福岡6℃（-1 3月上旬）

鹿児島8℃（＋1 3月中旬）

那覇18℃（-1 4月上旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌1℃（±0 2月下旬）

仙台5℃（-4 真冬）

新潟4℃（-8 真冬）

東京都心14℃（-1 3月中旬）

名古屋14℃（-2 3月中旬）

大阪12℃（-3 2月下旬）

広島15℃（-1 3月中旬）

高知17℃（-2 3月下旬）

福岡15℃（-2 3月中旬）

鹿児島19℃（-1 3月下旬）

那覇24℃（＋1 4月中旬）

■全国の週間予報

19日以降も、日本海側は雪や雨の降る日が続くでしょう。20日は、北日本を中心に風が強く、荒れた天気になりそうです。

21日以降は、今季最強クラスの寒気が流れ込み、西日本から北日本の日本海側は、広い範囲で大雪やふぶきとなるでしょう。警報級の大雪が数日続いて、積雪が急激に増える所がありそうです。九州南部など、普段雪があまり降らない地域でも雪の降る所があるでしょう。交通機関が大きく乱れるおそれもあり、今後の情報に注意が必要です。

太平洋側は、晴れる日が続きますが、来週中頃からは、厳しい寒さになりそうです。空気の乾燥も続きますので、火の元や体調管理にご注意下さい。