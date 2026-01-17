城島茂＆森本慎太郎、DASH島開拓以来の“2つの夢”実現 高地優吾も緊急招集
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）が、18日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演。DASH島開拓13年、追い続けてきた2つの夢が実現する。
【番組カット】料理男子・高地優吾も緊急招集
開拓13年・DASH島を飛び出し、外の世界を目指すために動き出した「DASH造船計画」。荒波に耐え得る舟を自分たちの手でイチから手作りしてきた。度重なる苦労と困難を乗り越え、324日かけてついに完成した新たな舟・サバニで、未踏の島へ。DASH島の南西約12キロの島を目指す。
舟造りのほぼすべての工程に携わり、一級小型船舶免許を持つ森本が、かじ取り役を務める。こぎ手は城島をはじめ体力自慢の若手スタッフたち。日没までタイムリミットは5時間となる。舟造りの師匠・長峰さんのアドバイスを受けながら、こぐテンポを速めたり、緩めたり、55歳・城島も若手に負けじと懸命にこぎ続け、舟は前へと突き進む。
しかし、過酷な長距離航海では逃げ場のない海の上で予測不能の事態が一同を襲う。そして、出航から3時間半がたち、「何かいる！」「何だあの生き物！」とついにその時が訪れる。たどり着いた未踏の島で出会ったのは。
一方、長期にわたる夢の計画「DASH島 砂糖製造計画」も大航海と並行して進めていた。沖縄や鹿児島など温暖な地域で栽培されるサトウキビから砂糖を作り、島で甘いスイーツを食べたいという壮大な夢をかなえるべく、開拓13年にして初の砂糖栽培に挑戦してきた。
昨年3月に造船計画で沖縄を訪れた際にお裾分けしてもらったサトウキビの苗を持ち帰り、DASH島で育てること8ヶ月。背丈が約5メートルまで成長したサトウキビを城島と森本が2人がかりで収穫する。20年前の福島DASH村以来となるサトウキビの収穫に、城島は「島でサトウキビができるとは」と感慨もひとしお。試しに茎をかじってみると、「あ〜ま〜い！」。これを砂糖にして絶品スイーツを作るため、料理男子・高地を緊急招集する。
高地のアイデアで、夢の無人島パンケーキが誕生する。城島も「これは島の歴史を変えるぞ」と絶賛する。
