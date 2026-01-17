この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が廃業の共通点を指摘！『なぜ一部の企業しか生き残れないのか？この仕組みを理解すれば自然と売上が上がるようになります！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、『なぜ一部の企業しか生き残れないのか？この仕組みを理解すれば自然と売上が上がるようになります！』と題した動画を公開した。脱・税理士の菅原氏が、小山 竜央氏の書籍『たたった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』を題材に、企業の生存率を分ける本質的な構造について解説している。



動画全体を通して一貫しているのは、「市場とは数字ではなく人そのものだ」という視点である。菅原氏は、多くの企業が廃業へ向かう最大の要因として、PMF（プロダクト・マーケット・フィット）が合っていない点を挙げる。どれほど優れた商品であっても、市場のニーズと噛み合っていなければ意味をなさないという指摘だ。



そのPMFの不一致を生み出す原因として、菅原氏は三つの見落としを示す。第一にリサーチ不足、第二にライバル分析の欠如、第三に顧客の悩みや問題への視線の欠落である。特にリサーチを怠ったまま主観で商品やサービスを作る行為について、「目をつむったままダーツの真ん中を狙っているようなものだ」と表現し、感覚頼りの事業判断に警鐘を鳴らす。



また、市場には一過性の需要と継続性のある需要が存在する点にも言及される。流行によって一時的に盛り上がる商品と、長期にわたって求められ続ける商品とでは、戦略の立て方が根本的に異なる。自社のサービスがどちらに属しているのかを把握しないままでは、将来像を描くことは難しいという問題提起である。



中盤では、イノベーター理論を用いて顧客層の構造が整理される。多くの企業が注目しがちな新しいもの好きの少数層は競争が激しく、そこだけを狙っても消耗戦になりやすい。一方で、市場の大半を占めるのは、まだ価値を理解していない層であり、ここにこそ本来の余地があるという見方が示される。



この大多数に届かせるために不可欠なのが「教育」である。菅原氏は、人は「教育と販売」が組み合わさったときに初めて商品を購入すると語る。いきなり売るのではなく、まず価値や必要性を理解してもらう工程を省略してはいけないという考え方だ。



終盤では、初心者が感じる心理的な壁を下げるための視点として、時間、料金、距離、導入のしやすさ、サポート体制などが整理される。これらは単なる施策の羅列ではなく、市場を「人」として捉えたときに自然と見えてくる要素である点が強調される。理論と具体例の関係性は、動画内での解説によってより立体的に理解できる構成となっている。



今回の動画は、事業やサービスを提供する立場にある人が、自社の市場理解を点検し直すための思考材料を与える内容である。