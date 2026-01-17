『R-1』準々決勝進出122人決定 ふかわりょう・中山功太・ルシファー吉岡・レインボー池田ら【全員掲載】
ピン芸の日本一を決める大会『R-1グランプリ2026』で準々決勝へ進出する122人の挑戦者が17日、発表された。
【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”
『R-1』の審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。今回大会は前回から約650人増の史上最多の6171人がエントリーし、若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。
準々決勝は、東京では1月26日に時事通信ホールで2公演、大阪では1月28日に朝日生命ホールで1公演が行われる。準々決勝からはネタ時間も3分から4分へ変更となる。
■準々決勝進出者※エントリー番号順
どくさいスイッチ企画、ヒロ・オクムラ、谷口つばさ、堀川ランプ、宮里たすく、メガネロック大屋、兼光タカシ、もしかしてあの古賀、真輝志、カシュウ’s born!、元銀行員イースト、惹女香花、無香ノ薫、森本サイダー、うえし、バイク川崎バイク、はじめましてはじめ、ラニーノーズ・山田健人、ZAZY、森田GM、kento fukaya、やまぐちたけし、栗尾真理、シューマッハ中村、ウメ、ドロステ・詠田タイヤ、石井亮次、村上、元気そうでよかった。、笛木七男、モリコウヘイ、小仲くん、52Hz 瑞希、藤原直樹×藤原直樹、もりやすバンバンビガロ、あずき坊主、そると、あぁ〜しらき、高木払い、ホロッコこまり、島田珠代、府上ふが、紺野ぶるま、ライス・田所、シスター・週末、かが屋・賀屋、カシ、村上健志、ふかわりょう、ベンビー、伝説の一人っ子リク、しんや、おしみんまる、ゼロカラン・ワキユウタ、夫婦のじかん 山西章博、太鵬・太朗、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、ムーディ勝山、ミヤシタガク、島田かずさ、もじゃ、コバタ ユウ、あさひ、ネイビーズアフロ・はじり、チャギントン、祇園・木崎太郎、ピーナツ、本読亭魚之輔、大正サウナ・國島チャカフィロ、ファンファーレと熱狂・奥慎太郎、苺ちゃん
リンダカラー∞・Den、清川雄司、谷口理、河邑ミク、徳原旅行、よねちゃん、独唱の塔天、コージー冨田、二代目ちくわぶ、うちまつげ内間、ワタリ119、松永ボディ、牧野ステテコ、じぐざぐジャンプ、サツマカワRPG、マツモトクラブ、兼近大樹、土佐兄弟・ゆうき、ヒューマン中村、どんぐりたけし、セルライトスパ・大須賀、さすらいラビー中田、バモスあかば、ナカヤ、ルシファー吉岡、リップグリップ倉田シウマイ、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、わっきゃい、爛々・萌々、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、ヤナギブソン、渡辺銀次、ヨネダ2000・誠、小森園ひろし、スカチャン・ヤジマリー。、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、アリ、赤嶺総理、ダイス、すゑひろがりず・南條、パーマ大佐、岡野陽一、原田フニャオ、キンタロー。、レイザーラモンRG、中山功太、レインボー・池田
