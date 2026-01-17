俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。お酒の飲み方を教えてもらったエピソードを語った。

この日は大阪グルメツアー企画。浜田雅功から「お酒はどうなの？結構飲むの？」と聞かれると、伊藤は「昔は飲んだんですけど、最近はあまり飲まなくなった」と語った。

きっかけがあるのだという。伊藤は「木村拓哉さんと映画でご一緒したときに、木村さんは役に入っているときはお酒を召し上がらない。ストイックなので」と回想。ところが、ある時「ちょっと付き合ってもらえる？」と木村から誘われた。

バーに連れられていくと、木村が店員に「頼んだものを」とオーダー。「貴重なウイスキーを出してくれた」という。それを木村が自ら伊藤に注いで、乾杯してくれた。

「いや、酒ってこういう風に飲むんだな、と。思い出、その瞬間を大切にするという。それ見て真似したいなと思って」

伊藤の考えを変えた酒の楽しみ方。「楽しい時とか、思い出になる時とか。そういう時に飲むんだな」としみじみ語った。「腹立つな」と木村の“格好良さ”にふてくされていた浜田だったが、最後は「ふ〜ん」と納得していた。