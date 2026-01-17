◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）

前日最終オッズがＪＲＡから１月１７日、発表された。

単勝１番人気は２戦目の前走で未勝利勝ちを決めた（４）グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）で４・５倍。２番人気は祖母に名牝ブエナビスタを持つ良血（１２）ソラネルマン（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）で４・７倍。大外１５番枠に入った１戦１勝馬（１５）アクセス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キセキ）が４・９倍で続いた。以下、（１１）マテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）が８・２倍、（１３）ポルフュロゲネトス（牡３歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父サトノダイヤモンド）が８・５倍、（６）アッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）が９・１倍で続き、単勝１０倍以下は６頭と混戦ムードとなっている。

馬連は（４）―（１２）が８・７倍で唯一の１０倍以下。（１２）―（１３）が１２・３倍、（１２）―（１５）が１４・１倍、（６）―（１２）が１４・８倍で続き、３３通りまでが１００倍以下。３連単は（１２）―（４）―（１３）が６３・７倍で１番人気。８通り目までが１００倍以下となっている。