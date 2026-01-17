フリーアナウンサーの原千晶（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりのお出かけショットを公開した。

11月30日、リポーターとして出演していたTBS「THE TIME,」のロケで転倒。翌12月1日に医療機関で、左脛骨高原骨折で全治3カ月を診断された。「今後は治療に専念しつつ可能な範囲で仕事を続けていく」としていた原アナ。昨年末には「現在、松葉杖も2本から1本になり 少しずつ復帰に向けて治療しております」と明かしていた。

この日、「仕事や病院以外で久しぶりの外出」と報告。「美味しいものを食べてパワーチャージ」と記した。

「できることも少しずつ増えてきました」と明かし、「#フリーアナウンサー」「#セントフォース」「#原千晶」「#骨折中」と添えた。

この投稿に、ファンからは「もう少しで完治ですね」「焦らず気長く，頑張ってください」「あまり無理なさらずに」「TIMEマーケティング部 生出演！楽しみにしています」「治りかけが肝心…引き続き、ご自愛なさってください」などの声が寄せられた。