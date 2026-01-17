¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¡×¡¡38ºÐ¡¢Á´¹ë11ÅÙÌÜV¤Ë°ÕÍß
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡ÛÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹³«Ëë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿17Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î²ñ¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ç38ºÐ¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¤½¤í¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È11ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯Á´ÊÆ¤òºÇ¸å¤Ë»ÍÂçÂç²ñÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£ÃË½÷¤òÄÌ¤¸»Ë¾åºÇÂ¿¤Î»ÍÂçÂç²ñ25¾¡ÌÜ¤òÌÜÁ°¤ËÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë45ºÐ¤Î¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢½÷»ÒºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ì¤ÎÂç²ñµÏ¿¤¬·ü¤«¤ë¡£½éÀï¤Ï18Æü¤Ç¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£