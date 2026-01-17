±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡¡ÈèÏ«¹üÀÞ¤â¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¡×³ê¤êÂ³¤±¤¿²áµî¹ðÇò¡Ö¤â¤¦ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó(28¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï±§Ìî¤µ¤ó¤¬2011Ç¯¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡£Ä·¤Ð¤ì¤Ø¤ó¤Î¤ä¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥¬¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£14ºÐ¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Ç¡¢Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤¯¤ë¤Ö¤·¤ÎÆâÂ¦¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤Ò¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤Ò¤Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÄË¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡ÊXÀþ¡Ë¤ò»£¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ê¤Ò¤Ó¤¬¡Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È¤â¤¦ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤âÁ´¤¯Ä·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²æËý¤·¤Æ¤Æ¤â¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç°²½¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤òµÙ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯µÙÍÜ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÙÍÜ´ü´Ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë2½µ´Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£