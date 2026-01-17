お笑い芸人のコウメ太夫（53）が17日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。自身が出演した同局の夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」（月〜木曜、後10・45）について話した。

同作で「大人向けバレエ教室」に2年間通っている生徒役として出演したコウメ太夫。主演を務めた女優・北香那については「(北と)お会いさせていただいたときに“私ファンなんです”みたいな感じに言われたのが第一印象だったので、女優さんで主役やられる方からファンだなんて言われたのは生まれて初めてなのですごいびっくりしたというか嬉しかったですね」「(北は)“私小さい頃から見ていていつも家でモノマネしていました”って言っていましたね」と明かした。

さらに、「北さんと結構かけ合いするところがあるんですよ、家でも唱えるように1日何時間も台本を練習はするんですけど。セリフで頭がいっぱいになっちゃってるんですよね、特に長台詞のときとかになるとテンパっているところは(北は)分かっていると思うんですよ、監督さんに“もうちょっと手前から言いやすいようにしてあげたら？”とかそういうフォローがあったのでめちゃくちゃ助かりました」と撮影を振り返った。

これに対し、司会の「ハリセンボン」の近藤春菜から「バレエ教室のシーンでコウメ太夫さんが出られるんですね」と尋ねられると、この日スタジオ出演した北からは「そうなんです！大人バレエの一員として。すごく頑張って練習をずっとされていました」と声が上がった。