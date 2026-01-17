「おにぎりポニーテール」は、JR大阪天満宮駅から歩いて約30秒の場所にあります。同じ通りに上方落語の寄席「天満天神繫盛亭」、そして南側つきあたりに「大阪天満宮」の北門があります。

「おにぎりポニーテール」の外観は、古きよきものを大切にしている空気感にぴったりはまる、和テイストのキュートな2階建てのたたずまいです。思わず立ち止まってお店の中を見つめる人も。今話題のお店とあって15時を過ぎてもお客さんが絶えません。

木製の壁に掛けられたおにぎり型のネームプレートや昔ながらのガラス扉、垣間見える店内からもあたたかい雰囲気が醸し出されています。

現在4つの飲食店を経営する店主の曲田かんなさんは、「おにぎりをランチの主役にできないか？」と2年ほど構想を練り、2024年12月から姉妹店「日本酒ポニーテール」でおにぎりをメインにした御膳の提供を始めました。そこで人気に火がついたことから、「おにぎりランチをメインにした新しいお店をつくろう」と「おにぎりポニーテール」の開店を決めたそうです。



「おにぎりせいろ蒸し御膳」1980円

「おにぎり御膳」や「おにぎり鮭御膳」など全5種類ある御膳のうち、「おにぎりポニーテール」限定の人気メニューはこちらの「おにぎりせいろ蒸し御膳」。握りたておにぎりが2個、堂々と真ん中に並んでいますが、なんとこのおにぎりはおかわり自由！ まさにおにぎりが主役の御膳です。

“おかわり無限”のおにぎり、これまでの最高記録は23個とのこと！ 食べきった人もすごいですが、「おにぎりポニーテール」の懐の深さに驚きです。

もともとは昼のみの提供でしたが、「夜も食べたい」という声が多数あり、現在は開店から22時までオーダー可能となりました（閉店23時）。遅めのランチや早めの晩御飯など、どんなパターンでも堪能できます。※夜は「月替わり華やか小鉢コース」4380円も提供（17〜22時・完全予約制）。

おにぎりは精米したての兵庫県淡路市産の米を使用、握っているのは「おにぎり人」です。「おにぎり人」は日々、塩加減や硬さ、重さを徹底的に追求しています。店主・曲田さんの合格を得て、一日に300個ほど握る強者になっていくそう。そのおにぎりは、ふっくらしながらもお米のひと粒ひと粒が立っていて、お米のそのものの甘み、うま味が凝縮されています。ひと口食べるたびに、「おにぎりってこんなにおいしかった？」と思うほど。



色とりどりの小鉢に注目！ 日替わりおかずも美味

メインのおにぎりを取り囲むように並ぶのは、季節感や栄養バランスが考えられた色とりどりの小鉢。

せいろ蒸しは、四季折々の野菜がたっぷり！ シメジ、ブロッコリー、パプリカ、カボチャ、ナス、オクラ、トウモロコシ、ズッキーニ…まるで四次元ポケットのように驚くほど多種類の野菜やきのこがどんどん出てきます。ちょこんと鎮座している豚しゃぶもかわいい！

野菜のみずみずしさやシャキシャキ感が楽しめ、ヘルシーさ抜群です。

なんといってもおすすめなのが味噌汁です。大きな大根やニンジンがたっぷり！ この味噌汁だけでも十分なおかずです。

小鉢には、鯛の刺身をはじめ、ツナと水菜の煮物、切り干し大根、肉団子など、味も食感も違うメンバーが揃っています。小鉢のおかずは日替わりなので、いつ訪れても違った味わいが楽しめるのがうれしいですね。

さらに見逃せないのが、無料の「ご飯のお供コーナー」（1・2階どちらにも設置）。だし茶漬け用のだしや卵かけご飯用の生卵、しば漬け、塩昆布やあられなどが設置されており、自分好みのテイストに自由に仕上げることが可能です。

今回は鯛の刺身をおにぎりの上にのせ、しば漬けやあられ、わさびをトッピングします。

そしてだしをかけて…

自分好みの鯛茶漬けの完成です！ だしの香りがより一層食欲をそそります。

鯛茶漬けといっても主役はおにぎり！ だしがなじんで、ご飯のお供とともにおにぎりの味わいを楽しめる一品です。



訪れる人がゆったりとおいしい時間を過ごせる場所に

「できるだけ多くの人にゆったりと過ごしてほしい」という店主・曲田さんの考えで、店内は2階構成になっています。

1階には厨房の前に配した巨大な一枚板のカウンター6席と4人掛けのテーブル席が2卓用意されています。カウンター席は、目の前で「おにぎり人」がおにぎりを握る姿も見られ、より一層楽しめます。

壁掛けのおにぎりハンガーにも釘付けに！

2階は大勢の人が座れるように、窓際カウンターに6席、4人席が3卓、2人席が2卓と広々としています。

オーダーメイドの椅子にもご注目。それぞれ背もたれのデザインが違うんです！

チェックしておきたいのが、入り口がおにぎりの形をしたおにぎり席。VIP感が漂っています。

そして「御握義利（おにぎり）神社」も外せません！「御縁・繁栄・実りを結ぶように」と願いを込め、大きな“お結び“がまつってあります。各所にちりばめられているアイテムや工夫も、「おにぎりポニーテール」の魅力です。

いつ、誰と訪れても、ゆったりと落ち着いたご飯の時間が過ごせる「おにぎりポニーテール」。

今後は「大阪天満宮」で2026年10月まで実施予定の御本社御屋根葺替工事が終了するタイミングで、魚をメインにした朝食御膳の提供も検討しているそう。「おにぎりポニーテール」の進化は止まりません！

「いらっしゃいませ」ではなく「おかえりなさい」と声をかけてくれて、お店に来ているはずなのに家でくつろいでいるような居心地のよさは格別です。おにぎりも空間も一緒に、楽しんでみてください。



■おにぎりポニーテール（おにぎりぽにーてーる）

住所：大阪府大阪市北区天神橋2-5-17

TEL：06ｰ6335-9949

営業時間：11〜23時（22時LO）※月曜は〜16時30分（16時LO）。土・日曜、祝日は10時〜

定休日：無休（月曜の16時以降夜は休み）



Text：伊藤美香

Photo：小川康貴



