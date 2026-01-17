みなさんは「うりずん」をご存知ですか？「うりずん」とは、沖縄で春分から梅雨入り前（新暦の3月〜4月頃）の、暖かく過ごしやすい季節を指す言葉です。暑すぎず寒すぎず、海開きが行われ、花々も美しく咲き誇る、沖縄旅行に最適な時期なんですよ。

「BEB5沖縄瀬良垣（ベブ）by 星野リゾート」では、2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間、「うりずん」をテーマにしたイベントを初開催！ 旬のハーブを食べたり香りを楽しんだりと、さまざまな方法でBEB5沖縄瀬良垣ならではの体験をすることができます。植物が一斉に芽吹く生命力あふれる季節に、開放感いっぱいの沖縄の恵みを満喫しながら癒やしの時間を過ごしましょう。



BEBカフェでハーブをたっぷり使ったフードやドリンクを味わおう

「BEBカフェ」では、ハーブをぜいたくに使った「ハーブピッツァ」1800円や、さわやかな香りの「ハーブサワー」700円〜が登場。デザートにはハーブの風味がアクセントの「ハーブジェラート」480円を味わえます。

朝食のドリンクでは、期間限定で香り豊かな「ハーブウォーター」（無料）も用意。ぜひ味わってみてくださいね。

■ハーブメニュー

時間：

【ハーブピッツァ/ハーブサワー】17〜21時

【ハーブジェラート】24時間

【ハーブウォーター】7〜10時（朝食利用の宿泊者限定）



ハーブ香るボタニカルなサウナで癒やしのひとときを

自分好みのハブバスソルトも作れちゃう

おやすみ前のリラックスタイムに、ハーブの香りを楽しめる「ハーバルサウナ」でととのい体験はいかが。屋外のととのいエリアはハーブやグリーンで装飾され、目でも癒やされるボタニカルな空間に。観光や移動の疲れをリセットし、うりずんを肌で感じながら、とっておきの外気浴が楽しめます。■ハーバルサウナ時間：15〜22時料金：無料定員：同時での最多利用8名

お部屋に戻ってからも「うりずん」の恵みを感じられるよう、好みのハーブを選んでオリジナルのバスソルトを作成する「ハーブバスソルトバー」がパブリックスペース「TAMARIBA」に登場。日中の観光や過ごし方に合わせたハーブの組み合わせを紹介しているので、その日の気分に合わせて作ることができます。

各客室には広々としたバスルームも完備！ オリジナルハーブソルトを使って癒やしの時間を満喫しちゃいましょう！

■ハーブバスソルトバー

時間：24時間

料金：無料



ゆんたくスイート

BEB5沖縄瀬良垣は全部屋がコンドミニアムタイプの客室で、ゆっくり、のんびり、素敵な時間を過ごせます。沖縄の春を感じにおでかけしてみませんか？■BEB5沖縄瀬良垣（ベブ）by 星野リゾート「うりずんハーバルステイ」期間：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）住所：沖縄県恩納村瀬良垣1860-4TEL：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）時間：コンテンツごとに異なる料金：無料（BEBカフェのメニューを除く）宿泊は別途、1泊9000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：那覇空港から車で約1時間。空港送迎リムジンバス（有料）で約1時間10分対象：宿泊者限定予約：不要●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。