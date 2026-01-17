元モー娘。久住小春、美背中輝くブラックコーデでBLACK PINKライブ参加「髪色もロゼっぽい」ショットに「最強スタイル」「似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/17】元モーニング娘。で女優の久住小春が1月17日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つブラックコーデを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「ビジュが完璧」金髪×肌見せブラックコーデでライブ鑑賞
◆久住小春、美背中のぞくライブコーデ披露
久住は「2、3年ぶりに、＠blackpinkofficialのLiveに」とBLACKPINK（ブラックピンク）の東京ドーム公演『BLACKPINK 2025 WORLD TOUR』を訪れたと報告。「知ってる曲ばかりだし、演出も最高だし最新の曲も聴けてとにかく最高だった とにかく良すぎた」と綴り、「Blackコーデでいきました 髪色もロゼっぽいね」と写真を公開した。タイトな黒のワンピースから美しい背中を大胆にのぞかせたスタイルを披露している。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿には「美背中すぎて息が止まる」「最強スタイル」「ビジュが完璧」「黒コーデ似合いすぎ」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
