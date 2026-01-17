【1位〜6位】1月18日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。



恋愛運

何を言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。優しい雰囲気を絶やさないでください。



金運

自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話の中で、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！



ラッキーアイテム：ディフューザー



【2位】蟹座 総合運：★★★★★

あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友達からの情報は、想像以上に役に立ちそうです。



恋愛運

誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日は何も反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。



金運

投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！



ラッキーアイテム：クリップ



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】山羊座 総合運：★★★★★

たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。



恋愛運

自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。



金運

あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。



ラッキーアイテム：扇子



ラッキーカラー：マゼンタ

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、嬉しい情報や話が舞い込んできそうです。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友達のサポートをするつもりでいると、あなた自身にも嬉しい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。



金運

しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。



ラッキーアイテム：ハンドクリーム



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】獅子座 総合運：★★★★☆

恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。



恋愛運

体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。



金運

ラッキーアイテム：アロマポット



ラッキーカラー：ネイビー