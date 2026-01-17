この絵文字が表す映画は？チョコレートの絵文字が大ヒントです…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「☃️🏠🍫👦🏭」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、不思議なチョコレート工場が舞台の物語です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「チャーリーとチョコレート工場」でした！
「チャーリーとチョコレート工場」は、2005年9月に公開されたティム・バートン監督による映画。
失業中の父と母、そして2組の祖父母とともに、貧しくも幸せな生活を送る少年チャーリーと、一家が暮らす町にある不思議なチョコレート工場を経営するウィリー・ウォンカの心の交流を描いた物語です。
個性的な風貌のウィリー・ウォンカは、ジョニー・デップが演じていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部