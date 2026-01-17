この絵文字が表す映画は？チョコレートの絵文字が大ヒントです…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、不思議なチョコレート工場が舞台の物語です。

「☃️🏠🍫👦🏭」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「チャーリーとチョコレート工場」でした！

「チャーリーとチョコレート工場」は、2005年9月に公開されたティム・バートン監督による映画。

失業中の父と母、そして2組の祖父母とともに、貧しくも幸せな生活を送る少年チャーリーと、一家が暮らす町にある不思議なチョコレート工場を経営するウィリー・ウォンカの心の交流を描いた物語です。

個性的な風貌のウィリー・ウォンカは、ジョニー・デップが演じていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。