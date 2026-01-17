弱点が解消した後期の987.2型

秀抜な操縦性を実現した、987型の初代ポルシェ・ケイマン。磨き込みの低いミドシップ・スポーツカーとは異なり、限界領域でのピーキーな挙動は皆無といえる。

2009年に水平対向6気筒エンジンは改良を受け、耐久性は大幅に上昇した。他方、それ以前の987.1型では、インターミディエイト・シャフト（IMS）・ベアリングの不具合が珍しくない。回転時の振動やノイズが大きい場合は、警戒したい。



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

メインシールからオイル漏れする場合があり、クラッチへのオイル侵入にも要注意。後期の987.2型では、それも改善されている。前期型でも技術自体は優れ、整備が適正なら長い距離を耐えられる。指定のエンジンオイルは、全合成の5W40だ。

ベースの2.7Lエンジンは245psを発揮したが、パワー不足だと感じる人もいるだろう。後期型では、265psへ強化されている。性能を磨いたケイマン Sは、前期が295psで後期が320ps。より優れたポルシェへ、昇華している。

シリンダー内が傷付くと高額な修理に

試乗時は、テールパイプが過度に黒く汚れていないか、排気ガスが曇っていないか観察したい。怪しい場合は、点火プラグを外して汚れ具合を確かめる。すべての気筒でススが酷いなら、エア／オイル・セパレーター系統の不調が疑われるが、安価に治る。

一部のシリンダーの汚れが目立つ場合は、内部の傷が原因の可能性がある。冷間時にエンジンを積極的に回すと、内部コーティングを損傷させてしまう。修理は高額になる。



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ケイマン Sでは、バリオカム・ソレノイドの汚れが原因で、回転不良やパワー低下を招く。警告灯が灯る場合もある。ウォーターポンプには樹脂製インペラーが用いられ、定期的な交換は必須。冷却系は、経年劣化でクーラント漏れが起きがち。

後期から載ったデュアルクラッチATの7速PDKは、それ以前の5速ATへ寄せられた不満を解決した。だが、シフトパドルはオプションだった。

購入時に気をつけたいポイント ボディとシャシー

擦り傷の有無や、ボディパネルの隙間が均一か確かめたい。事故後の修理が不適切だと、そこから腐食しやすくなる。ヘッドライトカバーのひび割れにも要注意。フロントに露出したラジエターとエアコンコンデンサーは、社外品のグリルで効果的に守れる。

エンジン

エンジンは複数のカバーやホースで覆われ、経年劣化へ気付きにくい。整備履歴を良く確かめたい。ウォーターポンプと補機ベルトは、4年毎の交換が指定されている。排気マニフォールドのフランジは、腐食しがち。



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

前期型では、IMSベアリングが弱点。シリンダー内の傷、リアのメインシールからのオイル漏れも、しばしば報告されている。後期型では、それらが対策されている。

ステアリングとブレーキ

パワーステアリングは油圧式。サーキットを積極的に走ると、ポンプがオーバーヒートする可能性あり。トラックロッドエンドは、前期と後期で互換性がある。

ブレーキは3万kmほどもつ。走行距離が短い場合は、固着や経年劣化に注意したい。

インテリアと電気系統

すべての電装品が正常に動くか確かめたい。システムはかなり複雑。週末しか乗らない場合は、バッテリーの状態を維持する、トリクル充電をオススメしたい。リアハッチのリリースボタンは故障しやすい。シートのサイドボルスターは破れがち。

初代 ポルシェ・ケイマンのまとめ

滑らかなパワーを生む自然吸気の水平対向エンジンと、完璧にバランスしたシャシー、類まれな製造品質で仕上げられた987型ケイマン。スポーツカーとして、実用性も素晴らしい。出色の魅力を放つ、モダンクラシックだと思う。

良好な個体を選べば、素晴らしい運転体験でドライバーを長く満たしてくれるはず。多様な仕様が存在するため、自分の好みに合致する1台を選びたい。走行距離で価格は上下するが、それ以上に整備履歴を重視したい。

良いトコロ



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

今も昔も、価格価値に優れるスポーツカー。得意とするガレージは少なくなく、英国ではオーナーズクラブも心強い。ポルシェ自体のサポート体制も充実している。良好な例を選りすぐれば、少ないストレスで楽しめる。

良くないトコロ

基本的に耐久性は高いが、高額な修理へ至る場合も。充分ではない整備や、過度に攻めた走りの積み重ねが、状態へ反映する。

ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様）のスペック

英国価格：3万9162〜5万1728ポンド（新車時）

生産数：5万9413台

全長：4340-4347mm

全幅：1801mm

全高：1286-1305mm

最高速度：260-281km/h

0-97km/h加速：17.5〜31.1秒

燃費：5.7-12.4km/L

CO2排出量：−

車両重量：1295-1455kg

パワートレイン：水平対向6気筒2687・2893・3387・3436cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：245ps/6500rpm-330ps/7400rpm

最大トルク：27.7kg-m/4600rpm-37.6kg-m/4750rpm

ギアボックス：5速・6速マニュアル／5速オートマティック／7速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様）