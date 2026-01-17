低く捉えられてきたポルシェのミドシップ

リアエンジンのポルシェ911は、癖のある操縦性にも関わらず、スポーツカーとして定常的に支持を集めてきた。対してミドシップのポルシェは、常に911より低く捉えられてきた。1969年の914だけでなく、2005年の987型ケイマンも。

スタイリングを手掛けたのは、ピンキー・ライ氏。シャシーバランスに優れ、操縦性は911より優れることは間違いなかった。それでも、憧れの対象は911。ボクスターより特別感はあったが、予算を増やし、リアエンジンの象徴的モデルを選ぶ人は多かった。



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

AUTOCARは、ケイマンを絶賛した。「高速域での安定性は素晴らしい。911を凌駕するほど。公道では、パワートレインも完璧でしょう。反応が良く粘り強く、個性豊かで、不満ないスピードを叶えています」

MTは、ベースのケイマンでは5速だったが、1つ上のケイマン Sには6速を用意。ATは、当初はトルクコンバーター式の5速が設定されたが、2009年のフェイスリフトでデュアルクラッチの7速PDKを獲得している。

オプションや仕様で運転体験は大きく異なる

中古車のオプションとしては、ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネジメント（PASM）が価値あり。車高が10mm落ち、アダプティブダンパーが組まれる。ローンチコントロール機能が追加される、スポーツクロノ・パッケージも望ましい。

オーディオやナビゲーションも、オプションでアップグレードでき、活発に走りたい向きにはスポーツシートも用意された。ラゲッジセットも魅力的。カーボンセラミック・ブレーキは高価で、装備されている例は少ない。



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

特にシリアスだったのが、モデル末期のケイマン R。英国では、987型で最も人気が高い。車高が低く、シャシー剛性が高められているが、エアコンは備わらない。

987.2型への改良で、水平対向6気筒エンジンは直噴システムを採用。アキレス腱といわれた、インターミディエイト・シャフトが省かれている。オプションや仕様によって、運転体験は大きく異なる。事前に良く試乗し、お好みの1台を探したい。

オーナーの意見を聞いてみる

「ポルシェの技術者が、欲しいと考えるクルマに仕上がっていると思います」。と987型ケイマンを説明するのは、写真の「S」のオーナー、デビッド・ウィリアムズ氏。「3年前に購入しましたが、信じられないほど運転体験は素晴らしいです」

「グリップ力は極めて高く、先に勇気が限界を迎えるほど。技術力と製造品質の高さに惹かれますね。価格に見合った内容で、価値は下がりにくい。同年代のボクスターより、運転体験は遥かに面白いですよ。きちんと組み立てた、TVRのよう（笑）」



ポルシェ・ケイマン（987型／2005〜2012年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「サスペンションは腐食が酷く、専門ショップへリビルドをお願いしました。981型のケイマン GT4も所有していますが、どちらも最後まで残すクルマになるでしょうね」

英国で掘り出し物を発見 ポルシェ・ケイマン 2.9（987.2型／英国仕様）

登録：2009年式 走行：11万2000km 価格：1万7995ポンド（約367万円）

後期の2.9Lエンジンを積んだ、ベースのケイマンでMT。シルバーのボディとブラックのレザー内装で、シックな雰囲気が魅力的。走行距離も長過ぎない。正規ディーラーと専門ショップによる整備履歴がしっかり残っている。



ポルシェ・ケイマン 2.9（987.2型／2009年式／英国仕様）

アルミホイールは、ボクスター S用。クルーズコントロールにブルートゥース・オーディオなどのオプションが備わり、保障が付帯するとのこと。

ポルシェ・ケイマン・デザインエディション（987.1型／英国仕様）

登録：2007年式 走行：12万700km 価格：2万9990ポンド（約612万円）

限定777台の特別仕様の1台で、ブラックの塗装にスモークガラス、ブラックのステッカーが特徴。タイヤは新品を履き、アルミホイールはガリキズが修理済みで、真新しい印象を与える。エンジンはケイマン Sと同等で、アクティブ・サスが備わる。

内装は、ブラックのレザーとアルカンターラで、クロノグラフ風メーターやGT3用ステアリングホイールなどが組まれる。使用感は驚くほど少なく、整備履歴も揃っている。

