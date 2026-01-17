女優の筒井真理子（65）が、17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、役者以外の一面を明かした。

昨年だけでドラマ12本、映画5本に出ている筒井。だが、演じること以外にも好奇心はおう盛だという。その一つが漫才。ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演したことがきっかけで、何と漫才コンビを結成したという。

「（相方は）松本明子ちゃんです。高田先生のラジオで、“私、漫才大好きなので、やってみたいなあ〜”って言ったら、その場で作って下さったんです。“つつまつ”って漫才コンビを結成して」。実際に客の前でも漫才を披露した。「前座をやりました。10分くらい」。そのチャレンジ精神に、「ナインティナイン」岡村隆史は「冒険しはりますね…」と驚いていた。

また、一昨年にTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」にゲスト出演の際にも、ドラマ「春になったら」で共演した「とんねるず」木梨憲武から、思わぬ持ちかけがあった。「その（出演）前に私が歌が好きだって話をしたら、どんな曲が好きなのって」。筒井が好きな尾崎亜美の「マイ・ピュア・レディ」を一緒に歌ったという。「いいねえ！って。それで、“そういう歌を作ろうよ”と言って下さって、“それで録音しに行こうよ”って。1回聴いただけだったんですけど、スタジオに行って…デビューをしました」。とんとん拍子の展開を明かし、一同を驚かせた。

一昨年11月に「お返事は、まだ」をリリース。作詞、作曲は所ジョージという豪華な布陣で、「ちょっと大人の恋愛みたいな」と説明した。楽曲を聴いた「NON STYLE」石田明は、「初めて聴いたのに懐かしい感じ」と評した。