バッシングにも言及!? メンバーが『timelesz project -REAL-』で見せた、泥臭くもがく“リアル”な姿
8人組アイドルグループ・timeleszが出演する『timelesz project -REAL-』（以下、『タイプロ2』）のVOL1（全4話）が、1月9日にNetflixで世界独占配信されました。この番組は、timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』（以下、『タイプロ』）のその後を追った、密着ドキュメンタリー作品です。
タイプロの最終審査直後から密着を開始し、8人体制として初のアリーナツアー、2025年年末のドーム公演に向けた、メンバーの葛藤や苦悩が描かれています。2026年2月15日からはVOL2（全6話）も配信され、2026年も『タイプロ』シリーズが多くの視聴者を感動させそうです。そこで、これまでタイプロを詳しく解説してきた筆者が、配信がスタートしたばかりの『タイプロ2』の魅力を解説します。
※若干のネタバレ要素を含みます。『タイプロ2』を未視聴の方は注意してください
『timelesz project -REAL-』で描かれるメンバーたちの本音配信された『タイプロ2』では、新メンバーだけでなく、オリジナルメンバーの佐藤勝利さん、菊池風磨さん、松島聡さんの苦悩も描かれています。『タイプロ』では審査員だった3人が新メンバーと合流し、より進化しようと奮闘。特に、『タイプロ2』VOL1では松島さんの葛藤や本音が存分に見られます。
「episode 01」は、オーディションの最終審査が終わった直後からカメラが密着。加入の喜びを爆発させる新メンバーたちの初々しい表情が見られます。初仕事の様子やスタッフとの濃密な打ち合わせまでが映され、なかなか知ることができない“アイドルの裏側”が見られる貴重な作品です。
序盤は和やかな密着映像が続くのですが、「episode 01」の中盤で徐々に“タイプロらしさ”が出始めます。『タイプロ』のおかげで一気に知名度が上がり、現在はバブルが起きていると話すオリジナルメンバーたち。この異常な人気はいつまでも続かないとインタビューで明かし、8人になったことで新たな仕掛けが必要だと語ります。菊池さんは、「最後じゃねえかな、これが。このチャンスが」と告白。新メンバーだけでなく、佐藤さん、菊池さん、松島さんも最後のチャンスにかける意気込みを公表しました。
バッシングについてメンバーが語る場面もさらに『タイプロ2』では、新体制を受け入れられないファンについても言及します。バッシングを受けていることに触れた上で、メンバーはそれぞれの思いをインタビューで公表。有名アイドルがバッシングや誹謗（ひぼう）中傷についてオフィシャルで語ることは少ないので、貴重な映像として見どころの1つとなります。
そして、「episode 02」では8人体制で初となるアリーナツアーの裏側に密着。舞台裏をこれでもかと明かしているので、こちらもファンなら必見の映像といえるでしょう。このエピソードでは主に、一般から加入した新メンバーである橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんの苦悩を紹介。試練を乗り越える3人が、どうやってアイドルとして進化していくのかを余すことなく公開しています。
加えて、ドーム公演に向けて『タイプロ2』では特別なプロジェクトも行われました。スキルアップの“武者修行の旅”が実施され、第一弾として松島さん、橋本さん、猪俣さんがロサンゼルスでの修行を敢行。その様子が「episode 03」と「episode 04」で配信されています。
松島聡、橋本将生、猪俣周杜によるロサンゼルスでのダンス修行ロサンゼルスの武者修行では、主にダンスのレッスンを行い、世界基準のパフォーマンスを学ぶ旅となりました。この企画では、新メンバーの2人だけでなく、壁にぶつかる松島さんの姿が「リアル」に映し出されます。
3人は、世界的に有名なプロダンサーのショーン・エバリストさんの元を訪れ特訓を開始。これまで受けたことがない形のレッスンに戸惑いながら、なんとかレベルアップしようともがく姿が見られます。特に、自分のパフォーマンスを見直したいと考える松島さんは大苦戦することに。短い時間ながら、絆を強めて進化した松島さん、橋本さん、猪俣さんの姿に注目です。
ここまでが、現在配信されている『タイプロ2』の内容です。全編を通して描かれるのは、泥くさくもがくメンバーたちのリアルな姿。これまで、旧ジャニーズ事務所時代から、アイドルの裏側や苦悩する姿はあまり見る機会がありませんでした。そんな中、timeleszは『タイプロ』を通じて、本音をさらけ出すスタイルを確立。長く応援するファンからは賛否両論ありますが、その姿勢が支持され2025年に大ブレークを果たしました。
そのスタイルは『タイプロ2』でも引き継がれ、多くのファンを感動させる出来上がりだと断言します。視聴がまだの人は、ぜひ『タイプロ2』を見てください。よりtimeleszが好きになること間違いなしです。
