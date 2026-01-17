ホイールが光ってすっごく『トロン』。

人の移動手段にはいろんな乗り物が用いられます。ベビーカーからロケットまでホントに多種多様ですが、自ら選んで乗るならカッコいいものがイイですよね。

ウィル・アイ・アムの3輪バイク

ヒップホップグループ、ブラック・アイド・ピーズのウィル・アイ・アム。彼の才能は音楽に留まらず、なんとマイクロモビリティーの会社を起業しました。

先日ラスベガスで行われた最大級の家電見本市「CES 2026」でお目見えしたのが、電動3輪の「TRINITY」。これまでになかった乗り物を作ることをずっと夢見てきたそうで、その答えがコレなんですって。

「セグウェイ」のDNAを引き継ぐ

ウィルは並列2輪車の「セグウェイ」を開発した発明家ディーン・ケーメンと、彼が設立した研究所DEKAの人たち、自動車のカスタマイズ専門工場ウエストコーストカスタムズらと手を組み、「TRINITY」が完成しました。

これは次世代型の自己バランス機能を持つ乗り物で、「人＋乗り物＋エージェント」がコンセプト。エージェント＝人工知能で、NVIDIAのコンピューターがそれを担います。

AIコンピューターが頭脳

自律運転に注力する代わりに、ローカル環境でAI処理ができるNVIDIAの超高性能小型AIコンピューター「DGX Spark」を頭脳として搭載。リアルタイムに視覚と言語を処理するVLMを動かし、危険察知やインフォテイメントなどを行ないます。

ラジオを使った音声対話「RAiDiO」という機能もあるそうですが…ドラマ『ナイトライダー』の人工知能「K.I.T.T.（キット）」みたいなもんですかね？

速さは大型バイク並み

モーターはメルセデス・ベンツの子会社YASAのものを2台搭載し、その馬力は800HPになるとのこと。

Image: KICKSTARTER

1.1時間のフル充電で航続距離は約283km。最高時速は193kmで、時速0〜96kmに到達するまでたったの1.8秒という超爆速っぷり。いくら自己バランス機能があるとはいえ、その最高時速が出るのは怖いですけどね。スズキの大型バイク「隼」が時速300km出せるので、同格と考えて良いかな？ ちなみに重量は約907kgです。

地域に貢献する

工場はロサンゼルス東部にあるボイルハイツに作られ、雇用だけでなく自動化ロボや自律AIといったロボットについて学べる場としても、地域に貢献されるとのことです。そんなところまで考えているのはさすがですね。

近日クラファン登場予定

ウィル・アイ・アムを抜きにしても、未来的でサイバーで「ライトサイクル」みたいなデザインは超クール。もうすぐクラウドファンディングに登場予定ですが、価格はいくらに？そしてどれくらい出資されるか？も気になります。

