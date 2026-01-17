『ポケパーク カントー』、“イーブイのアトラクション”にファン歓喜！ 「クオリティやんばい」「可愛い過ぎる」
よみうりランド遊園地内に、2月5日（木）グランドオープンするテレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」の公式Xが、1月17日（土）までに更新。人気ポケモンのイーブイをモチーフにしたアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」が公開され、ファンから喜びの声が集まった。
【写真】ファン大興奮のクォリティ！ 「ブイブイヴォヤージュ」全体図
■ポケモンと世界1周の旅へ
『ポケパーク カントー』は、約2．6ヘクタールの広さを有する敷地内で600匹を超えるポケモンと出会い、さまざまなイベントを一緒に体験することができる屋外常設施設。
今回公開された「ブイブイヴォヤージュ」は、ポニータとギャロップが引っ張る車や風船付きのそらをとぶ椅子に乗って、イーブイたちとともに、幻想的な世界一周の旅を楽しめるメリーゴーランド。ポケモンセンターやフレンドリィショップが集うカヤツリタウン内に常設される。
公開された写真には、サンダース、ブースター、シャワーズをステンドグラス風のデザインであしらったアトラクションの様子や、旅を満喫するイーブイたちの姿が収められており、SNSでは「クオリティやんばい」「可愛い過ぎる」「めちゃくちゃ行きてぇぇぇぇぇぇ！」「なんですかこの幸せ空間は」など『ポケパーク カントー』のオープンを待ち望むファンから反響が届いた。
引用：『ポケパーク カントー』公式X（@PokeParkKANTOjp）
