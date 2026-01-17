à¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡õ4ÅÙÌÜ¤Î¤¬¤óáÆ®ÉÂÃæ¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö34²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡×àÁ°¸þ¤¤Êá»Ñ¤Ë¡Ö¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¼ç¼£°å¤«¤é¤Î´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¡ÄÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤Ë¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹
¡¡3Ç¯Á°¤Ë4ÅÙÌÜ¤Î¤¬¤óÈ¯¾É¡Ä¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï34²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¡¡Ìµ»ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡£¼ç¼£°å¤«¤é¡Ö¤ªÌô¤¬ÎÉ¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ñÀ×Åª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼£ÎÅ¤¬½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿♡¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¸ÅÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿É¤¤¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±Â³¤±Á°¸þ¤¤Ê»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÅÂ¼¤Ï1984Ç¯¤ËÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£87Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ËÌ»³Ä³»Ò(´äºêÄ³»Ò)Ìò¤ò¤Ä¤È¤á¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£¡¡2012Ç¯¤Î46ºÐ¤Î»þ¡¢»ÒµÜðôÉô¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¡£17Ç¯¤Î3·î¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤óºÆÈ¯¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÇÙ¡¦¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆ¡¹È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊ¢ÉôËµÂçÆ°Ì®¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£