「島ではすでに熱狂が高まっている」スペイン移籍濃厚の日本人FWに早くも期待が高まる。現地大手紙が報道「卓越した才能をチームに加える」
スペイン移籍間近のヴィッセル神戸FW宮代大聖に、現地メディアが早くも期待を寄せている。
昨年７月にE-１選手権で日本代表デビューも飾った宮代。現在は海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のため、神戸の活動から離脱中。現地の報道などでは、スペイン２部のラス・パルマスへの加入が濃厚となっている。
スペイン大手紙『MARCA』は、そんな25歳のアタッカーを「イエロー・サブマリンの攻撃陣にフレッシュさと多様性をもたらすことが期待されている」と紹介する。
「この日本人は、ヴィッセル神戸からシーズン終了までの期限付き移籍で加入する。これは、クラブが卓越した才能をチームに加えるという明確な決意の表れだ。スピード、テクニック、そしてライン間の動きを兼ね備えた宮代は、その才能で、選手不足に悩む攻撃陣を力強く支えるだろう」
また記事によれば、ラス・パルマスは宮代がすぐにスペインサッカーに馴染めると考えているようで、「クラブは宮代がスペインサッカーにすぐに適応し、サイドとセンターの両方で攻撃の選択肢を提供できると確信している」と報じている。
そして最後には、「宮代の加入は興奮を誘うだろう。最終的には試合の結果次第だが、島ではすでに、この日本人選手の活躍を期待する熱狂が高まっている」と伝えた。
移籍が正式に決まれば、海外初挑戦となる宮代。どんなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
昨年７月にE-１選手権で日本代表デビューも飾った宮代。現在は海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のため、神戸の活動から離脱中。現地の報道などでは、スペイン２部のラス・パルマスへの加入が濃厚となっている。
スペイン大手紙『MARCA』は、そんな25歳のアタッカーを「イエロー・サブマリンの攻撃陣にフレッシュさと多様性をもたらすことが期待されている」と紹介する。
「この日本人は、ヴィッセル神戸からシーズン終了までの期限付き移籍で加入する。これは、クラブが卓越した才能をチームに加えるという明確な決意の表れだ。スピード、テクニック、そしてライン間の動きを兼ね備えた宮代は、その才能で、選手不足に悩む攻撃陣を力強く支えるだろう」
そして最後には、「宮代の加入は興奮を誘うだろう。最終的には試合の結果次第だが、島ではすでに、この日本人選手の活躍を期待する熱狂が高まっている」と伝えた。
移籍が正式に決まれば、海外初挑戦となる宮代。どんなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…