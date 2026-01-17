「ぼくはこの神戸が大好きです」将来世代に語り継いでいけるか…震災から３０年過ぎ追悼行事は縮小傾向 阪神・淡路大震災
阪神・淡路大震災の発生からきょう１７日で３１年。兵庫県内の各地で早朝から追悼の行事が営まれています。
最大震度７を記録した阪神・淡路大震災の発生から今年で３１年。神戸・三宮の東遊園地にはまだ暗い中、大勢の人たちが訪れ、発生時刻の午前５時４６分に合わせて犠牲となった６４３４人に祈りを捧げました。
「命を落とされた人に対しての弔いの気持ち。それだけです」
「ずっと忘れないでいきたい」
（高光愛恵さん）「小さな兄が生きていたら３３歳。明日が来るのは、毎日を生きられているのは、決して当たり前ではないのだと思います」
地震で被害を受けた地域を巡るイベントには、約５００人が参加。神戸市内４ｋｍをめぐり歩き、防災意識を高めました。
ただ、震災から３０年を過ぎたことで、追悼行事は縮小傾向になっていてきょう兵庫県内で予定された行事の数は３７と去年より２０減りました。
（神戸市内の小学生）「ぼくはこの神戸が大好きです。『震災を忘れない』ことを考えながら、これからも学んでいきます」
発生から３１年となり、将来世代に震災の記憶と教訓をどう語り継いでいけるかが課題となっています。