昨年１２月の現役ドラフトで阪神から移籍したロッテ・井上広大外野手（２４）が１７日、鹿児島・鹿屋市のＭＯＲＩオールウェーブスタジアムで行っている自主トレを公開した。

ＤｅＮＡ・牧、西武・古賀らと１０日から臨んでいる合同練習では、刃渡り約７０センチ、重さ約９００グラムの日本刀（模造刀）を用いた居合抜きのメニューにも挑戦。「（刀を）持ったことがなかったので、めっちゃ難しいです。意外と足を使う」とさまざまな方法で心身を鍛えている。

登録は外野手だが一、三塁の守備練習にも時間を割いており「練習して損はないと思うので、しっかりと時間を見つけて、できる時にしっかりやり込むのが大事」と新天地で出場機会を増やすため、準備を進めている。内野手の牧には「捕り方や、牧さんなりの『サードはこんな感じだよ』というのを教えてもらっています。足の運び方、ステップの仕方とか、そういうのもしっかりと教えてもらいながら、基礎練習を毎日繰り返しています」とアドバイスをもらっていると明かした。

サブロー監督には右の長距離砲としての覚醒を期待されている。「しっかりと頑張りたい。気持ちを入れ替えるではないですが、そういう気持ちでしっかりと２月のキャンプからいけたら。自分なりに行動して、精いっぱいプレーできたらと思います」とやる気をみなぎらせた。

◆井上 広大（いのうえ・こうた）２００１年８月１２日、大阪府生まれ。２４歳。履正社から１９年ドラフト２位で阪神に入団。２５年１２月の現役ドラフトでロッテに移籍した。背番は３９。通算成績は４５試合で打率１割８分９厘、３本塁打、１６打点。１８９センチ、１００キロ。右投右打。今季推定年俸１０００万円。