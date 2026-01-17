◇ノルディックスキー・」ジャンプ Ｗ杯（札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２５７・６点の３位で４日の初勝利以来２戦ぶりの表彰台に立った。

緩い向かい風を得た１回目は１３０メートルを飛び８位。上位を目指して２回目は１３０メートルと好飛躍を２本そろえて自身５度目の表彰台を確保した。

今季は初優勝をはじめ、１５戦に出場し、初勝利を含め、４度の表彰台に立ち一気にブレイクした。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルのエース、小林陵侑（チームＲＯＹ）頼みだった男子ジャンプが待望したニューヒーローが誕生した。小林陵も「刺激になる」と２枚看板ができあがったことを大歓迎する。

気持ちが高ぶる理由がある。８日に欧州遠征から帰国し、１３日には２歳年上の一般女性と電撃結婚した。約２年前に飲み屋で知り合い、酔いつぶれたところを介抱されたのが初の出会い。五輪シーズン途中での結婚。五輪への強い覚悟も伝わってくる。「今シーズンはそういうのもあって力になっている」と話し、頑張る糧にしている。この日は妻が結婚後、初の観戦に訪れ「張りきっちゃいますね」と話し通り、奮起した。

ジャンプ男女の２月開幕の五輪代表は、１９日以降に五輪代表が発表される。