°ËÆ£±ÑÌÀ¡¡º½Çù¤ÇÏ·ÇÌ¤«¤é¼õ¤±¤¿à¼£ÎÅá¸ì¤ë¡Ö»õ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¥Í¥Á¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¸ý¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£º½Çù¤Ç¤Îà´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³á¤ò¸ì¤ê¡¢£Í£ÃÉÍÅÄ²í¸ù¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¬¼ã¼ê»þÂå¤Î£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¥â¥í¥Ã¥³¤òË¬Ìä¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡×¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£ÉÍÅÄ¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼ã¤¤»þ¤Ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤É¤³¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¥â¥í¥Ã¥³¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥â¥í¥Ã¥³¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥µ¥Ï¥éº½Çù¤â¤½¤Î»þ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢½é¤á¤Æ¤Îº½Çù¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÆ£¤ÏÍç¤ÇÁö¤ê²ó¤ê¡¢º½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÌë¤ËÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²¡Á£³Æü¤Ï²æËý¤·¤¿¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¡¢¡ØÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤¨¡Ù¡Ø£¶»þ´Ö¸å¤Ë¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥¯¥À¤¬Ãå¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥è¥Ü¥è¥Ü¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÊÍè¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤ä¤ó¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥è¡¼¥À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤³¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¡ËÉ¨¤Î¾å¤Ë¡ÊÆ¬¤ò¾è¤»¤Æ¡Ë¿²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡¢»õ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¥Í¥Á¥ç¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Î¸ý¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤Ê¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¾×·âÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¡£¥Ù¥í¥Ù¥í¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ê¤á¤Æ¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥¨¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¸ý¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡Ë¡¢º½¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤È¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÌÜ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡£Àö¤Ã¤¿¤éÌÜ¤¬¼£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ÊºÇ½é¤«¤é¡ËÀö¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤À¤±¤Î¤³¤È¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿¤¦¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í×¤Ïº½¤¬¤¹¤´¤¤ºÙ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÌÜ¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡ØÀ¾ÍÎ°å³Ø¤À¤Ã¤¿¤éÂç¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£