中川安奈、ボディライン際立つビタッとドレスのプライベートショット「スタイル抜群」「美しすぎる」
元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。スタイル際立つお出かけショットを公開した。
【写真】「スタイル抜群」ボディライン際立つビタッとドレス姿の中川安奈
「新しいワンピースでおでかけ」とつづり、7枚の写真をアップ。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」とロングワンピースをまとった上品な装いを披露した。
「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです 体づくりも頑張ってキープアップしたい」とつづり、「ゲットしたばかりのローファーともマッチしてて気分もあがりました」とコーディネートを紹介している。
この姿に「とってもお似合いです」「ワンピースもスタイルも素敵すぎるよ安奈さん」「スタイル抜群ですね」「めちゃ綺麗」「美しすぎる。最高〜」などの声が寄せられている。
【写真】「スタイル抜群」ボディライン際立つビタッとドレス姿の中川安奈
「新しいワンピースでおでかけ」とつづり、7枚の写真をアップ。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」とロングワンピースをまとった上品な装いを披露した。
「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです 体づくりも頑張ってキープアップしたい」とつづり、「ゲットしたばかりのローファーともマッチしてて気分もあがりました」とコーディネートを紹介している。
この姿に「とってもお似合いです」「ワンピースもスタイルも素敵すぎるよ安奈さん」「スタイル抜群ですね」「めちゃ綺麗」「美しすぎる。最高〜」などの声が寄せられている。