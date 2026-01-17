中川安奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。スタイル際立つお出かけショットを公開した。

【写真】「スタイル抜群」ボディライン際立つビタッとドレス姿の中川安奈

　「新しいワンピースでおでかけ」とつづり、7枚の写真をアップ。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」とロングワンピースをまとった上品な装いを披露した。

　「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです 体づくりも頑張ってキープアップしたい」とつづり、「ゲットしたばかりのローファーともマッチしてて気分もあがりました」とコーディネートを紹介している。

　この姿に「とってもお似合いです」「ワンピースもスタイルも素敵すぎるよ安奈さん」「スタイル抜群ですね」「めちゃ綺麗」「美しすぎる。最高〜」などの声が寄せられている。