千葉県白井市と北総鉄道は今月23日から、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーション企画第2弾を実施します。内容はオリジナルコラボヘッドマーク付きの広告ジャックトレインの運行、駅装飾、スタンプラリーなど。

白井市にあるJRA競馬学校

コラボ記念乗車券イメージ

「ウマ娘 プリティーダービー」は、実在する競走馬の名前と魂を受け継いだキャラクター「ウマ娘」たちが、学園生活を送りながらレースの頂点を目指す世界観を描いたクロスメディアコンテンツ。ゲームを中心に、アニメ、音楽、漫画など幅広い展開を行っており、国内外で高い人気を集めています。北総鉄道沿線の白井市にはJRA競馬学校があり、中央競馬の騎手や厩務員などを養成する教育機関で、騎乗技術や競馬に関する知識、規律などを学ぶ施設として知られています。

コラボ企画の目玉の一つが、広告ジャックトレインの運行です。オリジナルのコラボヘッドマークを掲出した7500形7501編成を使用し、車内の広告スペースをあわせて123名のウマ娘がジャックします。運行期間は2026年1月23日から5月31日まで。

白井駅では、ウマ娘・セイウンスカイ役を務める鬼頭明里さんによる駅構内放送を実施予定です。鬼頭さんは、アニメ「鬼滅の刃」竈門禰豆子役で注目を集めた声優で、音楽活動も行っています。

同駅構内では、描き下ろしイラストを使用した駅装飾も。ホーム階段の壁面や改札付近などに施し、駅名看板も特別仕様に変更する予定です。ラッチ内のコンコースには、セイウンスカイ、ヤマニンゼファー、ニシノフラワーの等身大パネルを設置します。

このほか、北総線沿線と白井市内を巡るスタンプラリーも実施する予定です。スタンプは、西白井駅、白井駅、たちばな園、白井市文化センター3階窓口の4カ所に設置されるということです。

参加には「クリアファイル＆記念乗車券付きスタンプラリー台紙セット」の購入が必要で、価格は3000円（税込）です。1500部限定で、西白井駅、白井駅のほか、北総鉄道が不定期で出店するイベント会場で販売します。スタンプをすべて集めた参加者には、先着1500人にクリアポスターを配布。

このほか、トートバッグやスポーツタオル、ジオラマアクリルスタンドなどのコラボグッズの販売も予定しています。

（画像：北総鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）