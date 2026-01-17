スキルズチャレンジ優勝は千葉J・富樫勇樹！…前回王者の川崎・篠山竜青は大苦戦で連覇ならず

1月17日、ハピネスアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』2日目が開催され、千葉ジェッツの富樫勇樹が『SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE』で優勝を果たした。

ドリブル、パス、3ポイントシュート、フリースローといったの6つのミッションが科され、そのクリアタイムを競うスキルズチャレンジ。トップバッターとして登場した西村優真（レバンガ北海道 U18）は好調な滑り出しを見せるも、最後の3ポイントで苦戦し36.4秒に。続く瀬川琉久（千葉J）もスピード感あふれるドリブルで会場を沸かせるも、3ポイントではリングに嫌われ、32.9秒でフィニッシュ。3人目の池田祐一（越谷アルファーズ）は前半のフリースローで時間を使い、38.9秒で終えた。

スペイン語で意気込みを語った4人目の岡田大河（川崎ブレイブサンダース）は3ポイントを見事に一発で沈め、26.9秒で1位に躍り出る。しかし、続く富樫（千葉J）がノーミスの21.8秒と渾身のパフォーマンスを発揮し、最後は前回王者の篠山竜青（川崎）が登場。スタートダッシュには成功したが、フリースローで想定以上に時間を使い、37.9秒で連覇の夢はついえた。

今回で富樫は自身3度目のスキルズチャレンジ優勝に。勝因は「池田選手の笑顔です」と語って会場を和ませつつ、ディフェンディングチャンピオンの篠山には「連覇させたら調子に乗らせてしまう」と、“愛”のあるいじりで締めくくった。

【動画】0ミスで脅威の21.8秒を記録した富樫！