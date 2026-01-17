「彼が誰だか分かるか?」2部クラブに屈辱的敗戦のレアル…アルベロア監督が選手たちに“逸話”を伝える
レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督が選手たちに教えた「逸話」を明かした。クラブ公式サイトが伝えている。
レアルは12日にシャビ・アロンソ前監督の退任を発表。カスティージャ(Bチーム)を率いていたアルベロア監督をトップチーム指揮官に据えた。
だが、初陣となった14日のコパ・デル・レイ4回戦(ラウンド16)でアルバセテ(2部)に2-3で敗北。アルベロア監督は17日のラ・リーガ第20節レバンテ戦に向けた記者会見で選手たちとの会話について問われると、「我々が話し合ったことは常にロッカールームに留めたい。それは当然のことだ」と前置きし、「私は公の場で話したことのある逸話を彼らに伝えた」と打ち明けた。
「彼らはとても若く、きっとこの話を聞いたことがないだろう。私が初めてチャンピオンズリーグを勝ち取るまで何年もかかった。スペイン代表で世界王者になり、EUROを2回制覇し、ここレアル・マドリーではリーガと国王杯で優勝した…。そしてついに、そのチャンピオンズリーグを勝ち取ったんだ」
「バスに乗ると、後ろにはチャンピオンズリーグを初めてプレーし、初めてこのタイトルを獲得したチームメイトが座っていた。彼は私に『来年もまた優勝を目指そう』と言ったんだ。私は自分がどれほど苦労して優勝したかを考えていたが、彼はもう次の優勝を考えていた。私は選手たちに『彼が誰だか分かるか? 君たちのキャプテン(ダニエル・カルバハル)だ』と伝えたよ」
「なぜならそれがレアル・マドリーのメンタリティだからだ。過去は存在しない。チャンピオンズリーグで優勝した時もアルバセテに敗退した時もだ。もう次の試合、レバンテに勝つこと、そして前を見据えることを考えなければならない。それがレアル・マドリーだ」
アルベロア監督が初めてUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制したのは、「デシマ」(クラブとして10回目の欧州CL優勝)となった2013-14シーズン。同じ右サイドバックを主戦場とするカルバハルは、当時の言葉通り貪欲にタイトルを目指し、これまで個人として歴代最多タイの6度の欧州CL制覇を経験している。
アルベロア監督はアルバセテに対する屈辱的な敗戦の後、クラブに根付く精神を改めて呼び起こし、レバンテ戦での巻き返しを誓った。
