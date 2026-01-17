ゴールデンステート・ウォリアーズのジョナサン・クミンガが15日（日本時間16日）、移籍資格を手にしたこの日、チームへトレードを要求した。今季は18試合の出場にとどまっており、ここ最近は13試合連続で出場機会がなかった。米メディアは悩める23歳の移籍先候補としてレイカーズを挙げ、交換要員に八村塁を指名した。

■クミンガと交換か

2021年のドラフト1巡目7位でウォリアーズから指名されたクミンガ。昨夏に制限付きフリーエージェント（FA）となったが、移籍交渉はまとまらず、結局2年4800万ドルで再契約を結びチームに残留していた。

今シーズンは当初、主に先発としてプレー。やがてベンチスタートとなると、最近ではローテーションからも外されている。名将スティーブ・カーHCとの関係も悪化しているようで、トレード資格を得た今回、移籍を要求したことも想定内と言えた。

米メディアによると、トレード相手としてキングスやマーベリックスなどの名前が挙がっているが、米誌『Forbes』のエバン・サイダリー記者は「レイカーズはクミンガのトレード獲得に本格的な関心を示している。ロサンゼルスが、（キングスやマーベリックスの間に）割り込んでウォリアーズに魅力的なオファーを提示する可能性がある」と伝えた。

■3Pシュートに期待

さらに踏み込み、交換要員に触れたのが米メディア『CBSスポーツ』のサム・クイン記者。「今回想定されるトレードは、ルイ・ハチムラとダルトン・コネクトを放出し、クミンガを獲得する形だろう。ハチムラの3ポイントシュート力は、ドレイモンド・グリーンやジミー・バトラー三世と同時に起用するラインナップにおいて、効果を発揮する可能性がある。一方でクミンガはレイカーズが必要としている運動能力を与えてくれる存在だ」と主張した。

ただ同記者は、このトレードにより両チームの問題が即解決できるとは考えていない。「レイカーズが本当に必要としているのは、単に身体能力が高い選手ではなく、守備を引き締めたり、動き直したり、試合に勢いをもたらすような選手だ。しかし、クミンガはそうした役割を得意としているわけではない」と指摘。クミンガは若く、フィジカル能力が抜群だが、フィットするかどうか不安が残るとした。

さらに「ウォリアーズはシュート力を求めているものの、ハチムラはボールを持つと攻撃が止まりやすいタイプで、そういう選手はウォリアーズのスタイルにはあまり合わないという評判だ」と言及。トレードの効果を認めつつも、過度の期待を抱くことには警鐘を鳴らした形だ。

トレード期限は来月5日（同6日）となっており、ますます移籍情報が活発化しそうだ。