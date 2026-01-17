グラビアアイドルの高橋かの（24）、平井こと（25）が17日、大阪・なんばHatchで開かれたファッションイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」にゲスト出演。ミニスカートにルーズソックスの制服風衣装でランウェーを歩いた。

高橋は「毎回慣れなくて緊張するんですけど、熱気がすごくてめちゃくちゃパワーをもらいました」と充実の笑顔をのぞかせた。

平井は同ショー初参加で、昨年の関西コレクションに続き2度目のランウェー。「前回（関コレ）の京セラドームとキャパは違うけど、同じくらいの熱量を感じてすごいなあと思った」と語った。

今年の目標を問われた高橋は、「昨年ショートドラマなどに出させてもらって、苦手だった演技の楽しさに気づいた。今年は演技もたくさん頑張りたい」と目を輝かせた。「ぶりっ子やあざと系キャラが多かったので、性格悪い役とかも演じられたら」と演技の幅を広げることに意欲をみせた。

平井は昨年、事務所の先輩・熊田曜子の二世発掘オーディションでグランプリに輝いた。「熊田曜子さんのことが大好きで、どうしても“二世”の称号がほしかったので、うれしかった」と振り返った。

「熊田さんと同じスタジオでポ―ルダンスをしていて、先週は3回行って、青あざがちょっとだけ残ってる」と苦笑い。「私も鍛えて、いつか全身バキバキに」と熊田のような美ボディーゲットを誓った。高橋も「私もポールダンスしようかな」と興味を示していた。