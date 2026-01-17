ÃæÂ¼Ä¾´´¤¬WÇÕ¼«¸ÊºÇ¹â¤Î2°Ì ¡ª ¥×¥ì¥Ö¥Ä¤¬141.0m¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç8¾¡ÌÜ¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤¬3°Ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ5°Ì¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ»¥ËÚÂç²ñ¡Û
¢£FIS¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò£×ÇÕ¡¦¸Ä¿ÍÂè17Àï»¥ËÚÂç²ñ¡Ê17Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò£×ÇÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï8¿Í¤¬ËÜÀï¤ËÄ©¤ß¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê29¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬WÇÕ¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¤Î2°Ì¤Ë¡£1²óÌÜ¤Ç134.0m¡¢2²óÌÜ¤Ç132.5m¤È2ËÜÂ·¤¨¡¢ÃÏ¸µ»¥ËÚ¤Ç²ñ¿´¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤³¤³¤Þ¤ÇWÇÕÁí¹ç4°Ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡¢ÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢WÇÕÁí¹ç2°Ì¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ï5°Ì¡£1²óÌÜ¤Ï126.5£í¤Ç10°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ç130.0£í¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
Í¥¾¡¤ÏWÇÕ¸Ä¿ÍÁí¹ç1°Ì¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê26¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬2²óÌÜ¤Ç141.0m¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
º´Æ£¹¬Ü¿¡Ê30¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï16°Ì¡¢¾®ÎÓºóÂÀÏº¡Ê25¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï28°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¡§ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¡ÊÁ°Æü¤ÎÍ½Áª¡Ë