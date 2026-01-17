【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するグッズ「Blue Archive Birthday Collection」を1月30日に発売する。販売場所はYostar Official Shop JR秋葉原駅店およびYostar Official Shop Online。

これは作中に登場するキャラクターの誕生日にちなんだ取り組み。毎月の最終金曜日に、翌月誕生日を迎えるキャラクターのグッズを販売していく。

バースデーポートレートやステッカー、ノーブルアートといったアイテムが揃っており、配信で公開されたグッズには満面の笑みのヒナが大きくデザインされている。キサキやコユキ、シュンなど2月に誕生日を迎えるキャラクターのデザインも展開される予定。

