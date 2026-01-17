¡È´éºÎÍÑ¡É¤Ã¤Æº£¤â¤¢¤ë¡©¡¡¥¢¥ì¥óÍÍ¤ÎÄó°Æ¤Ë¡Ö»¿À®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎEXIT¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØABEMA Prime¡Ù¡ÊABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´éºÎÍÑ¤Ã¤Æº£¤â¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¥ë¥Ã¥¥º¥à»þÂå¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡È´éºÎÍÑ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤äÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¤É¥¢¥Ã¥×
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¹¤®¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£´é¤ÎÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Ã¤Æ¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢µÕ¤ËÎä¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø´é¤ÇºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¯¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î´é¡¦¥Ó¥¸¥å¤¬Í¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡È¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÇ¾¤Ï¿Í¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë9³ä¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«ËÜÇ½¤ò¡È¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤â¥¥Ä¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î±Æ¶Á¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÁêÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¡È¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖIQ¤È¤«³ØÎò¤È¤«¡¢¤½¤³¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡È³ØÎò¼Ò²ñ¡É¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£¤¸¤ã¤¢Ç½ÎÏ½Å»ë¡¢Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤½¤Î¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´ð½àÅÀ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´é¡Ê¤ÎÉ¾²Á¡Ë¤À¤±¥À¥á¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö´é¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ï²¶¤âÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö°û¿©Å¹¤È¤«ÈÎÇäÅ¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´é¤ä³°¸«¤ÇÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈÎÇä¿¦¤Ê¤é¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡Ë¡ÈÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´é¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¼ÂºÝ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¿å¾¦Çä¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈÌ¿¦¤Ç¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤À¤«¤é¼è°úÀè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö´éºÎÍÑ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¿Ó¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡ÖÀ°·Á¤òºÇ¶á¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦2¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢º£¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤Ê¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Öº£¤Î¤ï¤¿¤¯¤·¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼«¿®¤È¤«¹¬¤»¤Ã¤Æ³°¸«¤È¤«É½¾ð¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Â¤·Á¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¤â¡¢Ãæ¿È¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¶É¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¤¬ÃËÀ¤ÇÇû¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤éºÎÍÑÃ´Åö¤òÏ·¼ãÃË½÷¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯Âå¤ÎÃËÀ½÷À¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢¹¥¤ß¤Î´é¤È¤«¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¡ª¡¡¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö»¿À®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö¤Û¤é¤Û¤é¡ª¡¡Åú¤¨¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤è¡ª¡×¤ÈµÄÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
