１月１７日の中山１１Ｒ・カーバンクルＳ（４歳上オープン、芝１２００メートル＝１６頭立て）は７番人気のウイングレイテスト（牡９歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）が、２３年のスワンＳ・Ｇ２以来、２年３か月ぶりの勝利を飾った。勝ち時計は１分７秒４（良）。

８番枠から好スタートを決めて、好位３番手を確保した。前半６００メートル通過３３秒７の流れを、直線で抜け出し残り１００メートルで先頭をとらえると、外から追い上げてきたカルロヴェローチェを首差でしのいでゴール。トップハンデ５８キロをものともせず、メンバー唯一の重賞勝ち馬が意地を見せた。

デビューから４６戦中３５戦でコンビを組む松岡正海騎手は「返し馬の感じから勝ち負けだなと思った」と手応えをつかんでいた。さらに続けて「自分の経験をこの馬に注ぎ込んで、年をとって体力が落ちてきてからの仕上げや、精神面で上積みを積んでいければと思います。“キングカズ”みたいな感じで」とサッカー界のレジェンドを引き合いに、相棒の９歳馬との今後を見据えた。

畠山調教師も「９歳でハンデを背負って頑張ってくれている」とベテランの走りを称賛。今後については「斤量面を考えて」とした上で、オーシャンＳ（２月２８日、中山）や米子城Ｓ（３月１５日、阪神）を次走の候補に挙げた。