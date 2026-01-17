「冬の白」が断然オシャレ！【ユニクロ】大人コーデが垢抜ける♡「ふわふわカーデ」

落ち着いたトーンの洋服を選びがちな今の時期。気分を一新するなら、清潔感があり好印象が狙える白のアイテムが正解かも。白は2026年春夏のトレンドカラーとしても注目されているので、流行を先取りできるのも嬉しいポイント。今回は【ユニクロ】でゲットできる、白のふわふわカーデをご紹介。オンにもオフにも使いやすく、お値段以上に活躍するかも。

コーデに程よい抜け感を与える白のカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

暗いトーンに寄りがちな冬コーデも、白のカーディガンを投入すれば程よい抜け感を演出できそうです。清潔感のある色味で、顔まわりをパッと明るい印象に見せてくれそう。インフルエンサーの@_da_aco_さんは「ふわふわ」とコメントしており、着心地も良さそうです。コーデにメリハリをつけてくれそうなショート丈のカーディガンなので、ボリュームのあるパンツやスカートとも好相性に決まりそう。

ワントーンで統一して洗練されたコーデに

レースワンピースにカーディガンを合わせて白のワントーンで統一すれば、清潔感も女性らしさも備わった洗練コーデに。異素材のアイテムを組み合わせることで、ワントーンコーデの地味見えを回避できそう。すっきりとしたVネックのカーディガンでデコルテが美しく見え、甘さ控えめな着こなしに仕上がりそうです。ブラウンのバッグで引き締めるのも、上品見えのポイント。

チェック柄のワンピースと合わせた最旬コーデ

落ち着いたトーンのチェック柄ワンピも、白のカーディガンを合わせればパッと明るい雰囲気に。トレンド感のあるチェック柄が、華やかに冬ムードを演出します。すっきりとしたショート丈のカーディガンが、コーデにメリハリをつけてくれそうなのが嬉しいポイント。開いた首元には華奢なアクセを投入して、大人っぽさをキープして。

カジュアルなデニムコーデに程よい甘さをプラス

たっぷりとボリュームのあるシルエットで、こなれた雰囲気を醸し出すワイドジーンズ。繊細なレース素材のトップスと白のカーディガンを合わせれば、カジュアルながらも女性らしいコーデに。白とブルーの配色が爽やかで、冬コーデのマンネリを打破できそうです。赤のバッグを投入して、ほんのりレディーなムードに引き寄せるのも垢抜けのポイント。

writer：Emika.M