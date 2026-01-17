『ドラゴンボール』の孫悟空役などで知られる野沢雅子（89）が第76回NHK紅白歌合戦のゲスト審査員に登場し、「痺れた」と話題になった。

【貴重写真】ドラゴンボールの収録現場で書かれた色紙。野沢さんのサインはもちろん、亡くなった亀仙人役・ブルマ役声優のサインも

声優として史上初の文化功労者に選ばれたメモリアルイヤーの終わりを華々しい舞台で飾った。





野沢は戦前の1936年10月25日、東京生まれ。

松竹の女優だった佐々木清野を叔母に持ち、その縁で2歳で子役として映画にデビューしている。

8歳のときに戦火を逃れて群馬県沼田市に疎開し、高校卒業の18歳まで過ごした。高校在学中に劇団東芸の研究生になり、NHKのドラマ等に出演しながらキャリアを重ねていった。父親は大学進学を希望したが、「10年経って食べていけなかったらスパッとやめる」と約束して東京で劇団員生活をスタートさせた。

声優業をはじめたのは10代後半の頃で、もともとは本人の希望というよりも所属劇団の経営を支えるためだったというから興味深い。当時はまだテレビでアニメーション番組が始まる前で、海外ドラマや洋画の吹き替えがメイン。それも生放送で声をあてる作業だったため、本人もデビュー作はハッキリとは覚えていないという。その頃からメインは「少年役」だった。

アニメーションでのデビュー作は28歳で出演した、『鉄腕アトム』（63年）へのゲスト登場だった。その頃には業界内では野沢の少年声には定評があり、あらゆる映画やアニメの少年役として引っ張りだこに。そして32歳の時に『ゲゲゲの鬼太郎』（68年）の鬼太郎役で初主演を務めた。

「これを着てください」と鬼太郎の着ぐるみを渡され…

『鬼太郎』時代の野沢はエピソードの宝庫である。

アニメ放送期間にデパートの屋上で催された『鬼太郎ショー』でのこと。当時はキャラクターショーのシステムや録音技術などが発達しておらず、ステージ上のぬいぐるみの動きに合わせて声優たちが生で声をあてる形でショーが行われるケースも多かった。

ある日野沢が、目玉おやじ役の田の中勇やねずみ男役の大塚周夫らと一緒に現場に到着すると、係の人から担当キャラの着ぐるみを手渡され「これを着てください」と言われたという。

野沢が慌てて「無理無理。自分たちは声をあてに来ただけだし、そもそもぬいぐるみに入る訓練やお稽古をしていないので」と断ると、なんと手の空いていたデパートの若手社員がぬいぐるみに入ってショーに出演し、陰から野沢たちがアドリブで声をつけたという。野沢は後年「あの時はびっくりしたわよぉ」と笑っていたが、常に生の現場で鍛えられた世代の凄みを感じる話でもある。

現代では忘れられがちだが、『鬼太郎』以上に野沢の声を全国区にしたのは『いなかっぺ大将』（70年）の主人公、風大左衛門役だ。青森県から柔道日本一を志して上京する小学生で、当初は二枚目キャラだったのが途中から“いなかっぺ”ぶりが引き起こすドタバタに人気が集中しすっかりギャグ作品に。

野沢の「わし、◯◯だス」や「どぼじでどぼじで」などのセリフ回しだった。子どもから大人まで多くの人が真似し、今でも60代以上の男性が口にするのを耳にすることがある。

その次に主演した、ジャンプアニメでもある吉沢やすみ原作の『ど根性ガエル』（72年）の主人公・ひろしの声でも野沢は大人気に。Tシャツに貼りついた平面ガエルのピョン吉や、すし屋の梅さんとの粋でテンポのいいやり取りは語り草となり、野沢の少年ボイスのスタンダードとなった。

「かーめーはーめー波〜〜!」のシャウトは健在

そして野沢にとって最大の当たり役となる『ドラゴンボール』の孫悟空役と出会ったのは50歳の時だった。アニメ開始から40年が経とうとしているが今でも現役で、悟空の長男の悟飯、次男の悟天の声から子孫の声まで担当したことがある。少年は女性声優が演じることも多いが、父親ポジションを演じる女性声優はほとんど例がない。

必殺技の「かーめーはーめー波〜〜!」のシャウトも声量は衰えておらず、バラエティ番組などで生披露されると出演者が本当に驚いていることが画面越しにも伝わってくる。

筆者はその昔、何度か『ドラゴンボール』のアフレコのお手伝いで、休憩時間にお茶を出したり飴を配ったりしていた時期がある。（そんなご縁から以後は勝手ながら「さん」づけで呼ばせていただく）。

ある日の収録で台本が間に合わず、野沢さんを含め出演者全員が当日現場で台本を受け取ったことがあった。

しかしぶっつけ本番にもかかわらず、1回リハーサルをしただけで全員がセリフを間違えることも噛むこともなくほぼ時間通りに収録が完了した。

少々延びたのは、ナレーターの八奈見乗児さんがアドリブで野沢さんに絡んだ分くらいで、野沢さんが「ちょっと、やり過ぎよぉ」と笑ってたしなめる姿が記憶に残っている。

結局その日は、30分の放送回をリハ30分、本番30分で録り切ってしまい、収録というよりも生放送のラジオドラマのようだった。

「だって読むっきゃないじゃない？」とこともなげに一言

あまりに見事だったので、録音後の近場の居酒屋での打ち上げで「台本はホントに今日、スタジオで渡されたんですか？」と野沢さんに聞くと「そうよ」とにっこり。

「その場で初めて台本を読んであんな風にお芝居できるのですね」と驚いていると、「だって読むっきゃないじゃない？」とこともなげに答えが返ってきた。

すぐ横にいた、シルバー大佐役の銀河万丈さんも「そうしないと終わらないからねぇ」と相槌を打っており、「これがプロか」と感嘆したのを今でも覚えている。

その後筆者はテレビ誌の記者からフリーになり、何度も野沢さんに取材させていただく機会があったが、学生時代にアフレコ現場についてお話すると最初は「ごめん！ あたしふだん人にいっぱい会ってるし記憶力が悪いもんだから……」と謝られてこちらが恐縮してしまったが、しばらくすると、「あれっ、そういえばプロデューサーさんにくっついてお茶出してた男の子がいたけどひょっとしてあの時の子？ まぁまぁこんなに立派になっちゃって。これからも宜しくね」と“あの声”で言っていただき、全身が幸福感に包まれたものだ。

クリリン役・田中真弓さんとのあうんの呼吸

2018年から放送された『鬼太郎』のテレビシリーズ6期で、野沢さんは亡くなった田の中勇さんに代わって目玉おやじの声を演じたのも衝撃だった。鬼太郎の声優が目玉おやじになるのは自然ではあるが、それでも時間の流れに感慨を覚えた。

当時すでに80歳を超えていたが、アフレコではかつての『ドラゴンボール』同様にほとんど録り直しもなく、名人芸の不変ぶりを見せつけられた。

そしてアフレコ終了後、野沢さんは砂かけばばあ役の田中真弓さんとアイコンタクトを取ると、他の声優が使った紙コップなどを片付けはじめたので驚いてしまった。

田中さんは『ドラゴンボール』のクリリン役や『ONE PIECE』のルフィ役で知られる大ベテランだが、その2人が率先して後片付けをはじめたのだ。

もちろん新人の声優さんたちは「自分がやりますよ」と慌てたが、野沢さんも田中さんも「いいのよ、あたしらがやったほうが早いんだから。いつものこと」と気にもとめない。鬼太郎役の沢城みゆきさんやねずみ男役の古川登志夫さんらが邪魔しないように控えめにお手伝いに徹していたのも、本当にいつもベテラン2人が率先して片づけていることの現れだったのだろう。

片づけの最後に、部屋の隅にいた筆者に田中さんが近づいてきて飴を手渡しながら「はいこれ持って帰って。今舐めてもいいけど」と言うと、風のように去って行った。ご本人たちにそのつもりはないかもしれないが、これはもう「最高の新人教育だ」と思った。

最後に、佐藤製薬のCMで野沢さんと共演した声優の平辻朝子さんからお聞きしたお話をご紹介して終わろう。

野沢さんは佐藤製薬のオレンジ色のゾウのマスコットキャラ・サトちゃんを演じたが、野沢さんのサトちゃんの「なりっきりぷり」にすっかり感心して、アフレコ終了後に野沢さんに「野沢さんは悟空から何から同時にいろんな役を演られていますが、どうやって演じ分けされているんですか？」と聞いたという。すると、「だって画（え）を見ると自然にその声が出ちゃうのよ。役作りなんてしてないわ」とひと言。

ベテラン声優というのは全員アニメの仕事環境が整っていない時代から修羅場をくぐり抜けてきた人たちだが、その中から野沢さんが文化功労者に選ばれたことにも十分な理由があるということだろう。

（岩佐 陽一）