歌手の小柳ルミ子が17日、自身のアメブロを更新。約2年ぶりとなる故郷・福岡への帰省を報告し、波乱に満ちた近年の想いを明かした。

「お久しぶりねー！故郷福岡！」と題してブログを投稿した小柳は、「やはり故郷福岡に『帰る』…のは心おどります！2年振り位かしら？」と約2年ぶりに故郷の福岡に帰ったことを明かし、自撮りショットを公開した。

続けて「2年と言っても私の人生の中で大変動があった2年なので凄ーく凄ーく気の遠くなる様な長い年月に感じています」と回想。言葉の端々に、この数年間で経験した葛藤や変化への深い感慨を滲ませた。

そして「お決まりのルーティーン！木村屋さんのパンを購入。又々8個も買っちゃいましたぁー！賞味期限中には全部食べられないのにパンを見て幸せを感じるだけでも良いノダ」とパンを選ぶ姿を公開。

また「お父さんお母さんが眠る故郷福岡。感慨深い帰省となりました 新年から福岡でのお仕事をくださったKBCさん私にとっては非常に意味深い…のです！本当に有難うございます！心から感謝致します！」と感謝の気持ちをつづった。

最後に「今日も福岡は晴れ暖かい日ですよ。ロケ日和ですね お天気も私を歓迎してくれました」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「久しぶりの故郷、心癒されますね」「ゆったりと過ごして下さい」「ルミ子さん綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。