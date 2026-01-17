立ち技打撃格闘技のRISE（ライズ）は17日、公式Xを更新。18日開催の「RISE195」（東京・後楽園ホール）に関して、第6、7試合を中止し、エキシビションマッチへと変更することを発表した。選手が救急搬送され、17日の公式計量に参加できなかったため。2試合ともに公式計量を突破した選手の不戦勝となる。

同Xで「今大会の第6試合と第7試合についてお知らせします。第6試合に出場する予定の細越竜之介(team AKATSUKI)選手と第7試合に出場する予定の星憂雅（IDEAL GYM）選手ですが、両選手ともに体調不良により救急搬送され公式計量に参加することができませんでした」と報告。

試合の取り扱いについて「第6試合で細越選手と対戦する予定だった健真選手と第7試合で星選手と対戦する予定の長谷川海翔選手は公式計量をクリアしたため両選手の不戦勝なります」と説明した。

「この試合を楽しみにして頂いているお客様には誠に申し訳ございません」と謝罪し、「また、明日の第5試合終了後に、健真選手と長谷川海翔選手のエキシビションマッチを執り行いますので変わらず、両選手への声援をお願い致します」と呼びかけた。