最高で終身刑の可能性もあった？

アメリカ連邦検事局は2026年1月12日、中国に海軍の機密を売り渡したとして逮捕された元機関兵二等兵曹のジンチャオ・パトリック・ウェイ被告（25歳）に対し、200か月（16年8か月）の懲役刑を言い渡したと発表しました。

【画像】空母のように見えるけど役割は違う！ これが強襲揚陸艦「エセックス」です

ウェイ被告は、強襲揚陸艦「エセックス」の主機関区画で勤務していましたが、2023年8月に太平洋艦隊の母港であるサンディエゴ海軍基地で任務に就くため到着した際に、スパイ活動およびスパイ共謀の容疑で逮捕されました。

アメリカ海軍協会の公式メディア「USNI News」によりますと、ウェイ被告は中国の軍事情報将校に対し、米海軍の水上艦艇に関する数十点の機密マニュアル、技術報告書、写真を提供していたことが明らかとなっています。また、その見返りとして、被告は1万2000ドル以上を受け取っており、本人は友人に対し「おそらくスパイ行為だ」と語っていたとのことです。

5日間の裁判と1日の評議の結果、陪審はウェイ被告に対し「スパイ活動共謀」「スパイ活動」「無許可での防衛関連技術データ輸出」「防衛関連技術データ輸出の共謀」など、6つの罪で有罪判決を下しました。

なおカリフォルニア南部地区でスパイ罪で起訴され裁判が実施されたのは今回が初の例となります。

アメリカの法律ではスパイ活動及びスパイ共謀は、最高刑が終身刑となっていますが、検察側は懲役21年10か月を求刑、最終的に懲役16年8か月という判決になりました。この判決を受け、アメリカ副司法長官トッド・ブランシュ氏は、「現役の海軍軍人が自国を裏切り、国家安全保障を危険にさらした。この行為は司法省として決して容認できない。国民の利益を守るため、調査・防衛・保護のために全力を尽くす」と述べました。

また、国家安全保障担当のジョン・A・アイゼンバーグ氏は「ウェイは海軍に入隊した時に米国への忠誠を誓い、市民権取得時にもその誓いを再確認した。その上で、海軍の機密情報を託した際、国家の秘密を守る重大な責務を負った。しかし彼は、自分の利益のために中国の情報将校に軍の機密を売ることで、国家と同僚の安全を危険にさらした。本日の判決は、国家の秘密を売る者が高額な代償を支払うことを示すものだ」と罪の重大さを強調しています。

ウェイ被告は中国生まれで、2016年に母親と共にアメリカへ渡り、2021年7月に海軍に入隊しました。2022年2月14日ソーシャルメディア上で中国の情報将校に勧誘されたとみられています。情報将校は当初、国営中国造船工業会社で働く海軍愛好家を装って接近したとのことです。

その後、情報将校とのやりとりを暗号化メッセージアプリに移行し、スパイ行為を開始。最初は自身の乗艦する「エセックス」の写真・動画を送信し、艦の位置、兵器配置、問題点などを報告。さらに制限付きの海軍コンピューターから取得した技術・運用マニュアル数千ページを提供しました。