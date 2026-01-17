フリーアナウンサーの笹川友里さんは1月15日、自身のInstagramを更新。夫で元フェンシング日本代表の太田雄貴さんとのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：笹川友里さん公式Instagramより）

フリーアナウンサーの笹川友里さんは1月15日、自身のInstagramを更新。夫で元フェンシング日本代表で日本初のフェンシング銀メダリストである太田雄貴さんと、新年の点初め（たてぞめ）に参加したことを報告しました。

【写真】笹川友里＆太田雄貴、仲良しツーショット

夫婦ショットを披露

笹川さんは「新年のご挨拶に」「いつもありがとうございます！」とつづり、4枚の写真と1本の動画を掲載しました。1枚目の写真には、着物を身に着けた笹川さんとスーツ姿の太田さんが寄り添う姿が写っています。

この投稿にファンからは、「お着物とってもお似合いです　お二人の仲睦まじい姿にもほっこりします」「おしどり夫婦」「素敵」との声が寄せられました。

正月の食卓を公開

1日の投稿では、豪華なおせちやおいしそうなおでん、美しく飾り付けられた食卓の様子を公開しています。笹川さんは正月について、「運動会よりクリスマスより正月が好きです！な太田家の今年の正月」「おせちが好きすぎて元旦が待てずに大晦日からお節を食べるのがいつしか定番になりました」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)